Alzira vibra amb una nova edició d’Spanish Brass

El festival de música Sbalz celebra la seua vint-i-tresena edició a Alzira. Una edició especial en la que també es celebrarà el 35 aniversari del grup Spanish Brass.

Com cada any, el festival combina les actuacions musicals de prestigiosos músics i aprenents amb la vessant pedagògica, amb un curs de formació que reunix a un centenar d’estudiants vinguts de tota Espanya.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez ha destacat la importància d’este festival “per continuar amb la promoció de la música i fomentar el talent i apropar la bona música a la ciutadania alzirenya.

Per la seua part, el regidor de Cultura, Israel Pérez, ha posat en valor el concurs perquè promou la creació de música original i dona el reconeixement que es mereix a la música de cambra.

L’edició que comença el pròxim dimarts també és molt especial per al grup organitzador, Spanish Brass, que complix 35 anys sobre les taules i que té en Alzira el lloc d’estrena dels seus espectacles.

De fet, el grup obrirà el cicle de concerts el dimarts a les 22.15 h. al Gran Teatre amb un recull dels últims 4 espectacles de Spanish Brass. El membre d’Spanish Brass, Inda Bonet, ha recalcat “com d’important és Alzira per a Spanish Brass i com este festival és també una espècie de laboratori per al seu treball com a grup”.

Un festival que s’ha consolidat a Alzira i s’ha convertit en tot un referent en el territori espanyol.