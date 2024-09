L’alcaldessa ha donat la benvinguda als més de 200 científics de prop de 20 països, que durant cinc jornades, debatran sobre el futur del Planeta

Durant els pròxims cinc dies, Torrent serà el focus internacional del debat i exposició, de més de 200 investigadors de quasi 20 països, sobre les investigacions més actuals de la teledetecció satel·litària en els fenòmens que afecten la superfície terrestre, atmosfera i oceans.

El simposi se celebrarà del 23 al 27 de setembre en el Auditori de Torrent, com a continuació als celebrats anteriorment, també a Torrent, els anys 2002, 2006, 2010, 2014, 2017 i 2022.

Cal destacar la participació de representants de les comunitats i agències científiques i espacials més significatives del món com, la NASA o l’Agència Espacial Europea, l’Agència Espacial Espanyola, Universitats i Centres d’Investigació mundials, entre altres.

En esta sèptima edició es presentaran 150 treballs, amb 100 presentacions interactives (posters), i 50 conferències de gran interés. El 35% del total de participants són espanyols, i per primera vegada assistixen representants de l’Índia i Austràlia, sent els països amb més participació a més d’Espanya, la Xina, França i Holanda.

Este simposi és una plataforma per a presentar investigacions innovadores, explorar aplicacions pràctiques i avaluar l’estat actual del nostre planeta Terra, a través de les missions d’observació per satèl·lit. Aportant solucions innovadores a problemes ambientals i socials. Estos temes reflectixen la importància i la diversitat d’aplicacions de la teledetecció, així com el seu paper vital en la comprensió i gestió del nostre entorn natural i construït.

Cal destacar entre moltes altres, les investigacions com: la importància de la teledetecció de l’escalfament global i els seus efectes, com el seguiment de glaceres, com l’augment del nivell de la mar, les onades de calor urbanes i els patrons de vegetació. A més dels avanços tècnics en la nova metodologia per a ajudar en la resposta ràpida i la planificació de la recuperació després de desastres com a terratrémols, inundacions i incendis forestals.

Estos avanços no sols milloren la nostra comprensió del cicle del carboni i la gestió de recursos hídrics, sinó que també permeten estimar la productivitat dels cultius i la necessitat de reg, la qual cosa és crucial per a la seguretat alimentària i la gestió eficient i sostenible de l’aigua.

L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha començat el seu discurs manifestant “l’orgull de Torrent com a ciutat amfitriona d’un esdeveniment de tal magnitud que reunix més de dos-cents experts i científics de quasi 20 països. I que sens dubte, contribuirà significativament a l’intercanvi de coneixements i a l’enfortiment de les xarxes de col·laboració entre les institucions i països participants”.

Folgado ha volgut fer menció especial al President i organitzador del Congrés José Antonio Sobrino, destacant que ha sigut Premi Jaume I de la Generalitat Valenciana 2019 i Premi Carta de *Poblament de Torrent 2010, al qual li ha expressat “la seua especial felicitació, gratitud i reconeixement a la seua labor i trajectòria, la dedicació de la qual, esforç, sacrifici i lideratge han sigut fonamentals per a l’èxit d’esta conferència. De la mateixa manera vull reconéixer a tots vostés, els assistents, la presència dels quals ací reflexa el seu esperit col·laboratiu en la tècnica de l’obtenció de dades de la teledetecció i el seu compromís amb l’excel·lència que caracteritza a la nostra comunitat científica”.

“Un esdeveniment de tal magnitud, que no sols posa en relleu els últims avanços tecnològics i metodològics, sinó que també fomenta un diàleg constructiu sobre els desafiaments ambientals globals. Este congrés no sols és un testimoniatge del progrés científic, sinó també un recordatori de la responsabilitat compartida que tenim en la preservació del nostre medi ambient. La col·laboració internacional i l’intercanvi de coneixements són fonamentals per a avançar en esta causa comuna”, ha destacat Folgado.

L’alcaldessa que els ha augurat un Simposi fructífer i enriquidor, els ha manifestat que “Al llarg de les pròximes jornades, serem espectadors actius de les diferents sessions, a l’intercanvi d’idees i experiències i a l’establiment de connexions que transcendisquen les fronteres geogràfiques i disciplinàries. Junts, podem enfrontar els desafiaments globals i avançar cap a un futur més sostenible i conscient de la importància crucial del protegir i cuidar el medi ambient”.

Folgado els ha desitjat que “a més de participar en este Congrés, la seua estada en la nostra Gran Ciutat, siga tan productiva com plaent, que gaudisquen de la cultura, la història i l’hospitalitat, que Torrent té per a oferir. I que els llaços creats ací perduren i s’enfortisquen en el temps, fomentant noves col·laboracions. La teledetecció no sols és una ferramenta per a la ciència, sinó també un pont que unix a les persones en la busca comuna d’un futur més brillant”.

Per a finalitzar la seua intervenció, Folgado els ha expressat i agraït que “es troben en una ciutat, Torrent, on la innovació i la tradició es donen la mà per a inspirar un futur més sostenible. I si em permeten, en nom de Torrent, una part xicoteta de la Terra, gràcies per cuidar d’este planeta, gràcies per cuidar del futur i del benestar dels nostres fills i nets”.