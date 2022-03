José María Llanos (VOX): “Per molt que ens diguen el contrari, els delictes greus no han parat d’augmentar a la Comunitat Valenciana”

La portaveu del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, Ana Vega, ha dit hui després de la junta de portaveus que “en el pròxim ple defensarem una iniciativa sobre sobirania energètica. Tots estem veient les terribles conseqüències de la pujada dels preus de la llum, de la gasolina i dels productes de la cistella de la compra. S’ha convertit en un drama per a molts ciutadans”.



“Això no sols és per la guerra a Ucraïna, és una cosa que estem patint des de fa molt temps. De fet, Santiago Abascal ja havia insistit que necessitàvem recuperar la nostra sobirania energètica per a no dependre de tercers països. Per tot això volem saber si el govern valencià té alguna mesura pensada o continuarà mirant cap a un altre costat”, ha afegit.



Sobre les enquestes que reflecteixen el creixement de VOX, Ana Vega ha assenyalat que “nosaltres som un partit amb vocació de Govern. Eixim a guanyar les eleccions i no a ser la crossa de cap partit ni a governar en coalició. El que és evident és que la societat valenciana vol un canvi i deixar de patir les polítiques sectàries d’una esquerra que els ha abandonat”.



Augment de delictes a la Comunitat Valenciana

D’altra banda, el president i portaveu adjunt del Grup Parlamentari, José María Llanos, ha explicat que “en el pròxim ple també li preguntarem a la Consellera de Justícia, Gabriela Bravo, sobre l’increment de la inseguretat ciutadana a la Comunitat Valenciana. Per molt que ens diguen el contrari, els delictes greus com els que van en contra de la llibertat sexual no han deixat d’augmentar”.



Finalment, Plans ha recalcat que “des de VOX estem francament preocupats per l’augment constant dels delictes, per això volem saber si la Conselleria té prevista alguna actuació per a tractar de solucionar el problema, o com sempre, es dedicaran a dir paraules boniques i a improvisar en l’últim moment”, ha finalitzat.

