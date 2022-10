El dia de Tots Sants és una data assenyalada per als valencians i les valencianes, una jornada plena de tradicions i de costums i que, cada any, moltes persones no deixen passar i volen celebrar. Des de portar flors als nostres sers volguts, fins a menjar els típics dolços d’aquest dia, les opcions són diferents. Una festa d’origen religiós, que està molt lligada a una gastronomia molt variada.

Els bunyols de vent, els panellets, els ossos són els principals productes que es fan amb els millors ingredients, de la terreta i de proximitat. Els ossos de Tots Sants són un dolç típic, a base de massapà i crema de rovell d’ou. La seua forma tradicional i icònica recorda a un os amb la seua mèdul.la. Uns dolços que triomfen entre els més habituals, però que cada vegada desperta més curiositat entre els turistes que hi arriben a la ciutat. Les pastisseries treballen a ple rendiment per a poder abastir als més fidels d’estos pastissos.