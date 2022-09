Arcadi España: “Reduïm la factura fiscal de les rendes mitjanes i treballadores per a ajudar-los a fer front a la pujada de preus i la inflació”

La Generalitat augmenta un 10% l’import de totes les deduccions fiscals amb la finalitat de beneficiar als contribuents de classe mitjana

El conseller d’Hisenda destaca que aquesta reforma permetrà que totes les rendes de fins a 60.000 euros es beneficien d’una rebaixa en el tram autonòmic de l’IRPF

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha destacat que amb la nova reforma fiscal del Consell que va anunciar aquest dimarts el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant el Debat de Política General en Les Corts, “reduïm la factura fiscal de les rendes mitjanes i treballadores per a ajudar-los a fer front a la pujada de preus i la inflació”.

Arcadi España ha defensat que aquesta reforma fiscal “és una política fiscal progressista i progressiva, que res té a veure amb la que estan fent en altres comunitats autònomes on suprimeixen imposats com el de patrimoni i fan reformes per a beneficiar als que més tenen, si no que la Generalitat està al costat de les milers de famílies que ho estan passant mal i vol contribuir al fet que arriben a fi de mes en millors condicions”.

En concret, el titular d’Hisenda ha explicat que en el tram autonòmic de l’IRPF que gestiona la Generalitat “hem fet una reforma que permetrà que totes les rendes de fins a 60.000 euros es beneficien d’una rebaixa en l’impost, i a partir de 60.000 euros mantinguen aqueixa pressió fiscal, aqueix esforç de solidaritat de les persones que més recursos tenen”.

Així mateix, Arcadi España ha afegit la posada en marxa de moltes mesures que beneficiaran a milers de valencians i valencianes, “com per exemple pujar un 10% totes les deduccions que té la Generalitat, i també pujar els llindars de renda, això és, major quantia de les deduccions i també més valencians i valencianes podran entrar a beneficiar-se d’aqueixes deduccions”.

La nova reforma fiscal inclou dues noves deduccions fiscals com són l’accés a la reproducció assistida per a dones majors de 40 anys els tractaments dels quals no estan coberts per la seguretat social, fins a un màxim de 100 euros, així com l’ajuda per a fer front a l’increment dels tipus d’interés en hipoteques subscrites a partir de l’1 de gener de 2014, fins a un màxim anual de 100 euros per a rendes de fins a 30.000 euros.

Arcadi España ha assenyalat que amb aquestes mesures, la Comunitat Valenciana se situa “al capdavant de la progressivitat d’aquest impost i de la redistribució de la riquesa, principis bàsics en els quals han de basar-se els impostos”.

“El nostre objectiu -ha afegit el conseller- és sempre garantir uns serveis públics de qualitat i una cobertura adequada per a totes les famílies amb menys recursos, defensant la igualtat d’oportunitats i, per a això, el major esforç fiscal ha de recaure en les rendes més altes mentre alleugem encara més la factura impositiva de les rendes mitjanes i treballadores”.

Finalment, Arcadi España ha reiterat que enfront d’una reforma elitista amb les classes altes més beneficiades que deixen de pagar i redueixen els recursos dels serveis públics fonamentals, “la reforma fiscal que proposa la Generalitat és progressista i responsable, i garanteix que els qui més recursos tenen, continuen aportant a la caixa comuna. Mantenim els impostos de les rendes més altes mentre es redueix la pressió fiscal de les rendes mitjanes i treballadores”.