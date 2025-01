Arquitectes de la Politècnica de València i Barcelona treballaran en la reconstrucció del CEIP Vil·la Romana de Catarroja

Els professionals aportaran una visió reconstructiva del centre després de la Dana per adaptar-lo a noves necessitats

Un grup de professors i professores de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat Politècnica de Catalunya treballaran, amb estudiants de l’últim curs de la carrera, en una proposta de projecte de reconstrucció del CEIP Vil·la Romana de Catarroja, «per adaptar les instal·lacions als principis de Ciutat Educadora i millorar el centre per poder convertir-se en agent dinamitzador cultural, esportiu i de trobada del barri», explica el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Catarroja, José Antonio Cuberos.

L’experiència és una iniciativa conjunta de la direcció del centre educatiu i de l’AMPA per participar en el projecte universitari, i «encara que la reconstrucció ha d’optimitzar les propostes de millora, és també indispensable, com ja han detectat els professionals, rectificar i corregir els defectes constructius de l’edifici», reivindica el regidor Cuberos, ja que cal recordar que abans de la Dana, la comunitat educativa del centre estava en plena protesta per les goteres i filtracions d’aigua en temporada de pluja.

L’alumnat del centre encara no ha pogut tornar a les aules des del passat 29 d’octubre per les destrosses provocades per l’entrada d’aigua desbordada del barranc, i estan reubicats al CEIP Bertomeu Llorens i CEIP Jaume I el Conqueridor, amb problemàtiques afegides de saturació dels centres acollidors.

Amb la primera visita, el professorat de les Universitats, acompanyats per la directora del centre, les representants de l’AMPA, el regidor d’Urbanisme, Martí Raga, i el regidor d’Educació, José Antonio Cuberos, s’ha revisat l’estat de l’edifici i detectat les necessitats educatives i d’infraestructures del centre educatiu, seent una denúncia «la falta de comunicació amb la conselleria d’Educació i l’empresa de conselleria que executa les obres, perquè no es tracta de tornar a fer el que teníem, sinó fer-ho millor», remarca el regidor Cuberos.

El regidor ha agraït la implicació de la comunitat educativa i dels professionals d’arquitectura en el projecte de reconstrucció.