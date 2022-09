La Junta de Govern Local ha aprovat hui les bases d’esta iniciativa que, tal com ha explicat el regidor d’Economia i Ocupació, Borja Sanjuán, “vol donar suport a l’eixida de la crisi, que s’ha vist alentida per la crisi inflacionària fruit de la situació bèl·lica”

L’Ajuntament de València posa en marxa un nou Pla d’ocupació, finançat exclusivament amb recursos municipals, i destinat a la contractació de persones demandants d’ocupació de la ciutat. La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres les bases de la convocatòria, una iniciativa que permetrà, tal com ha explicat el regidor de Desenvolupament Econòmic dels Sectors Productius i Ocupació, Borja Sanjuán, al final de la reunió de la Junta, realitzar 100 contractacions per a diferents llocs de treball durant un període de dotze mesos a jornada completa. El pressupost del Pla supera els tres milions d’euros.

Sanjuán ha donat a conéixer els detalls d’este Pla en una trobada amb els mitjans de comunicació en el qual ha participat junt amb el vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo. La iniciativa va dirigida a tots els col·lectius identificats com més vulnerables en l’accés i manteniment de l’ocupació, com a joves, dones, persones desocupades de llarga duració, persones amb diferents capacitats, i treballadores i treballadors de major edat desocupades. El pressupost total del Pla ascendix a 3.049.098,77 euros.

Tal com ha detallat l’edil, els requisits que han de complir les persones candidates, segons les Bases del Pla d’Ocupació Municipal 2022 que ja estan publicades són: estar inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA, estar inscrites en l’Agència d’Ocupació València Activa, estar empadronades en el municipi de València i estar en possessió de la titulació acadèmica que se sol·licite per a cada lloc, i inscrites en la titulació/ocupació a València Activa. Així mateix, s’inclouen els requisits específics de permisos de conducció i experiència exigits per a persones conductores, encarregades i oficialies.

“La realitat de la situació de l’ocupació a la ciutat de València en estos moments –ha argumentat el regidor- és molt millor que en 2015, malgrat la crisi inflacionària provocada pel conflicte bèl·lic i malgrat la pandèmia que ha tingut un enorme impacte negatiu sobre les dades d’ocupació”. “A pesar de tot això –ha afegit Sanjuan- en estos moments comptabilitzem prop de 20.000 persones menys en atur que en 2015”. “I tot i que esta és una bona dada –ha continuat- no és el nostre objectiu arribar als nivells de 2015; sinó que allò que volem és arribar a les dades d’altres ciutats europees amb les quals ens volem comparar”.

S’obri el termini per a actualitzar les dades

Hui s’han publicat les bases d’esta convocatòria, amb la qual cosa s’obri un termini de cinc dies per tal que les persones interessades puguen actualitzar les seues dades per a adequar-se als requisits exigits i beneficiar-se de la proposta.

El procés de selecció serà el següent: Una vegada aprovades les bases de la convocatòria, es donarà publicitat en la web de València Activa de la relació dels perfils durant cinc dies per tal que es puga actualitzar la fitxa de València Activa com a persona demandant d’ocupació.

Per a la selecció del personal a contractar, el Servici de Formació i Ocupació presentarà a l’Agència d’Ocupació València Activa l’oferta d’ocupació amb les característiques específiques dels perfils requerits. L’Agència d’Ocupació realitzarà un sondeig entre les persones inscrites que complisquen els requisits sol·licitats, i una vegada fet, remetrà sis candidatures per lloc oferit. Després de rebre la relació de persones preseleccionades per l’Agència d’Ocupació, el Servici de Formació i Ocupació contactarà amb totes elles mitjançant missatge SMS al seu mòbil de contacte, en el qual se’ls informarà de l’inici del procés de selecció.

Després de la recepció dels SMS s’obrirà el termini de presentació sol·licituds de les persones preseleccionades en el sondeig que estiguen interessades a participar en el Pla. La data d’inici i finalització del termini de presentació de l’imprés d’inscripció amb la documentació requerida es publicarà al web de València Activa.

Tota la informació del procés es pot trobar en el web de València Activa, en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la seu electrònica, des d’on també es podrà formalitzar la sol·licitud de participació.

Una vegada finalitzat el procés de selecció de candidatures, un total de 100 persones prestaran servici en 16 Servicis Municipals i desenvoluparan les funcions i tasques pròpies de 35 llocs de treball, amb diferents nivells de formació, des de certificació d’escolaritat fins a titulació universitària.

El regidor d’Ocupació ha conclòs destacant que amb la posada en marxa d’este pla es complixen diferents prioritats d’actuació: elevar la taxa d’ocupació per a aproximar-la a la mitjana de la UE i augmentar el creixement de l’ocupació de qualitat; aplicar les polítiques actives d’ocupació com a eina per a la integració de les persones en el mercat laboral i com a element de transformació productiva; desenvolupar programes dirigits al foment de l’ocupació jove i d’altres col·lectius vulnerables; i permetre el retorn al mercat laboral de les persones expulsades de manera primerenca de l’activitat productiva, garantint l’accés a prestacions dignes i suficients després de la vida activa.