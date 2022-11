Més de quaranta expositors de productes acompanyats de mercat d’artesania i fira copen el Carrer Pizarro de l’Alcúdia un any més. La tradicional Fira Gastronòmica, que enguany celebra la seua vint-i-sisena edició torna a la localitat de la ribera durant el 4 i el 6 de novembre, després de 3 anys d’aturada per la pandèmia. Al llarg d’un passeig habilitat per a l’ocasió, el públic podrà gaudir de degustacions de licors, formatges, embotits i, com no, de l’estrela: el kaki persimon amb denominació d’origen de la ribera alta.

A l’acte d’inauguració han acudit, entre altres, l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom i la nova Consellera d’Agricultura, Isaura Navarro, per a qui aquesta fira és una bona manera de visibilitzar els productes locals.

Per la seua banda, l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, indica l’esforç de l’associació fira.

Pel que fa al kaki persimon, el producte de referència de la fira, cal destacar que el Consell Regulador de la Denominació d’Origen “kaki ribera del xuquer” es presenta novament a la fira. Al respecte, la consellera Isaura Navarro, indica el recolzament de la conselleria cap a aquesta fruita local.