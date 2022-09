Les persones empadronades en el municipi majors de 16 anys poden votar quins projectes prefereixen per al poble a través de l’aplicació mòbil iParticipo

Quart de Poblet va crear la primera regidoria de Govern Obert de tota Espanya

La VI edició de l’els Pressupostos participatius ja ha arrancat a Quart de Poblet. És el sisé any que se celebra la consulta ciutadana coordinada per l’àrea de Govern Obert, que lidera el regidor José Acosta. Aquest procés democràtic permet a la ciutadania major de 16 anys empadronada en el municipi decidir quines iniciatives prefereixen que es realitzen al poble.

L’àrea de Govern Obert de l’Ajuntament ha eixit al carrer per a ajudar i informar la ciutadania en el procés de votació, que durarà fins al 16 d’octubre. Tots els ciutadans i ciutadanes empadronades en la localitat de l’Horta Sud i majors de 16 anys podran vota quin és el seu projecte preferit. El procés per a triar les iniciatives que després es poden votar consta de diverses fases. En la de difusió, la regidoria de Govern Obert es va reunir amb diferents sectors, com el grup motor que està format per representants dels consells sectorials que es troben en el consell local de participació. La veu de la infància està representada a través del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència. També participen les persones usuàries del Centre de Dia i Residència Mixta que van realitzar diferents propostes. Després de la comprovació de la seua viabilitat per part de l’equip tècnic de l’Ajuntament han eixit a votació huit propostes i cada persona pot votar cinc d’elles.

Els projectes proposats pels òrgans de participació en la VI edició són: actualització dels llibres de la Biblioteca municipal Enric Valor dirigits al públic infantil i adolescent; el recondicionament de la sala de musculació del camp de futbol; la construcció de vestuaris modulars en el Parc esportiu-recreatiu; l’adquisició i instal·lació d’aparca bicicletes; la senyalística, adequació i millora de les colònies felines; la instal·lació d’opis digitals; la dotació de dispositius digitals en Trenquem Barreres per a reduir la bretxa digital.

La votació dels projectes es realitza a través l’app iParticipo, molt fàcil de descarregar i usar tant per a Android com per a iPhone. Cada usuari haurà simplement de registrar-se amb les seues dades. A més, si sorgeix qualsevol dubte, l’equip de Govern Obert serà present en diversos punts del municipi com el mercat dels dimecres, el carrer Trafalgar, l’ambulatori, el Poliesportiu o l’entrada de l’Ajuntament, on es podrà resoldre qualsevol dubte, així com ajudar les persones a votar en el mateix moment si el sol·liciten

En aquest projecte participa també la Diputació de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, l’Ajuntament de Quart de Poblet continua millorant el municipi.