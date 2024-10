Arranca l’edició 2024/2025 de ‘Eliescola de Famílies’

‘Enfada’t millor’ serà la conferència encarregada d’inaugurar aquesta nova edició el dijous 17.

El programa ELIESCOLA, l’escola pròpia de les famílies del municipi de l’Eliana, torna aquest nou curs escolar 2024/2025 amb un ampli programa d’activitats que pretén oferir les eines necessàries als pares i mares, per a poder desenvolupar un espai segur en la llar, resolució de conflictes, comunicació, trencar amb estereotips, conéixer la realitat dels fills i filles, estar al dia en temes com a xarxes socials o a com utilitzar adequadament el telèfon mòbil.

Així, arrancarà aquest dijous 17 amb la xarrada ‘Enfada’t millor’ en la qual s’abordarà com eixir de l’enuig automàtic i com ajudar les xiquetes, xiquets i adolescents a regular-se, parlar clar sense i sense atacar, creant seguretat i harmonia en la família. Les persones interessades a participar poden fer-ho a través d’inscripció en el formulari.

Les formacions seran mensuals, gratuïtes, comptaran amb servei de ‘canguroteca’ i s’estendran fins el mes vinent de maig en horari de 17.30 a 19.30 a la Casa de la Cultura Josep M.ª Àngel. Així mateix, diverses sessions comptaran amb professionals de diferents entitats especialitzades, com ara Dessex, Guàrdia Civil o la Fundació Adsis.

L’edil d’Educació i Polítiques Socials, Eva Santafé, ha recordat que aquest serà el quart curs d’una iniciativa que va partir d’un grup de docents de l’Eliana i que busca ajudar les famílies a educar als seus fills davant els nous reptes socials, així com crear un espai de diàleg on intercanviar experiències.