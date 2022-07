Atorgats els premis Beatriu Civera 2022 de relats breus que visibilitzen figures femenines

El jurat ha decidit premiar a Sofía Zakhir Puig, pel relat “Tres mujeres y el lenguaje”, en la modalitat jove, i a Salvador Machancoses García pel relat “Bona nit”.

L’Ajuntament ha concedit els premis del certamen de relats breus Beatriu Civera, tal com ha anunciat la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives Lucia Beamud, en recordar que l’objectiu d’esta convocatòria és “incentivar la ciutadania per tal que reflexione sobre les barreres que encara tenen les dones per a aconseguir una plena igualtat, així com sobre els estereotips, les barreres de gènere i les discriminacions que encara patim dia a dia”.

La regidora Lucía Beamud ha reivindicat la figura de Beatriu Civera, “una escriptora i periodista que va ser invisibilitzada, com tantes i tantes dones que han patit la invisibilització de la seua tasca i el seu treball. Però, a més, ella es va fer un lloc en un món d’homes”.

Del total de 25 relats presentats enguany, sis pertanyen a la modalitat jove (persones de fins a 30 anys) i 19 a la modalitat de majors de 31 anys. Respecte a la redacció en valencià, han sigut 5 els relats redactats en esta llengua. El percentatge de dones escriptores enguany ha sigut del 88%.

Atenent criteris de paritat i d’acord amb les modalitats establides, la regidora Lucía Beamud ha constituït el Jurat compost per Susana Gisbert, fiscal especialitzada en violència de gènere, exportaveu de la Fiscalia Provincial de València i escriptora; Ferran Campos Climent, treballador municipal dedicat a la promoció del valencià en el Gabinet de Normalització Lingüística; Sara Olivas García, periodista, gestora cultural, poeta i agent d’igualtat i Guillem Ribes Jordan, tècnic en el Servici de Joventut de l’Ajuntament de València.

Així, el jurat ha decidit atorgar els premis a Sofía Zakhir Puig, pel relat “Tres mujeres y el lenguaje”, en la modalitat jove, i a Salvador Machancoses García pel relat “Bona nit”.

La regidora ha incidit especialment en la “mirada feminista de la joventut”. “Volem incentivar la participació dels joves i les joves perquè la forma en què vivim el dia a dia, les experiències vitals són ben diferents. Volem incentivar polítiques de joventut amb mirada feminista, mantindre atenta una mirada jove amb ulleres violeta”.

Esta és la sisena edició del certamen de Relats Beatriu Civera que, amb la seua temàtica, pretén la superació d’estereotips assignats a les dones i el seu apoderament, la visibilització de figures femenines que poden ser referents, la presència de dones en àmbits masculinitzats i els obstacles que han de superar en la seua trajectòria vital.