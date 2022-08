Amb setembre a tocar de mà ja es poden extraure les dades que ens ha deixat este mes que deixem enrere. Al voltant d’este aspecte, la tasa d’inflació s’ha moderat lleugerament en agost al baixar quatre dècimes, hasta el 10,4% degut al descens del cost dels carburants, tot açò segons l’indicador adelantat publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.

A grans trets, els preus d’enguany han estat un 10,4% més cars que els de l’any passat, per tant, tot i la baixada, tot continua més car que fa un any. Per altra banda, la tasa d’inflació subjacent, la qual medix l’evolució de preus de tots els bens i serveis tot i els productes energètics i els aliments, ha augmentat tres punts, fins a un 6,4%. Esta es situa per tant al nivell del gener del 1993, demostrant així qcoom este fenòmen també afecta a la nostra compra.

L’UE prepara un paquet de mesures semblant al de l’executiu Sánchez, a Espanya, per frenar els mercats elèctrics. Al nostre país, tot i que estem tenint les quotes de llum més cares de tot el continent encara no h em arribat a les quotes europees, notòriament més cares. Tot fa apuntar que estos fenòmens queden lluny d’acabar.