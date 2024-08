Increment del 3% en la collita de cítrics per a la campanya 2024/2025 a la Comunitat Valenciana

La producció de cítrics arribarà als 2,88 milions de tones malgrat la sequera

Les primeres dades de la Unió Llauradora indiquen un lleuger augment del 3% en la collita de cítrics per a la campanya 2024/2025 a la Comunitat Valenciana, amb una producció estimada de 2,88 milions de tones.

La producció és un 10% menor que la mitjana dels últims 25 anys. Els factors climàtics, com la sequera i les temperatures extremes, junt amb l’arbratge vell, l’abandó de terres i les plagues, són les causes principals d’aquesta situació.

L’organització aposta per un subministrament ordenat que garantisca preus estables i majors que en campanyes anteriors, i per la promoció dels cítrics per a incrementar el consum.

Les importacions han augmentat un 6,3% en el primer quadrimestre de 2024, amb Egipte, Turquia i el Marroc com a principals exportadors. LA UNIÓ reclama mesures més estrictes per a protegir la sanitat vegetal i reduir les importacions, seguint l’exemple de PortCastelló que ha eliminat les bonificacions per a cítrics d’importació.