Autobusos llançadora acostaran a Expojove els xiquets i xiquetes de les pedanies afectades per la DANA

La regidora de Festes i Tradicions, Mónica Gil, ha anunciat que l’entrada serà gratuïta per a tots els visitants dels municipis afectats.

L’organització d’Expojove i La Central han prioritzat comptar amb empreses artístiques locals i col·lectius afectats per les conseqüències de la DANA.

Els Reis Mags i el Patge Reial visitaran la Torre, el Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral per a entregar personalment regals als més menuts.

Sota el lema “Per Nadal, tots som xiquets”, la regidora de Festes i Tradicions, Mónica Gil, ha presentat hui les novetats de la 41a edició d’Expojove i les activitats programades per a La Central, dins de la campanya “València, Nadal Solidari”.

En un esforç per donar suport a les persones afectades per la DANA, la Regidoria de Festes i Tradicions, en col·laboració amb EMT València, ha posat en marxa diverses iniciatives per a oferir alegria i entreteniment als qui més ho necessiten.

Autobusos gratuïts i entrada lliure per als afectats

Els xiquets i xiquetes de les pedanies afectades podran gaudir d’Expojove gràcies a autobusos llançadora gratuïts que els traslladaran a Fira València. Així mateix, l’entrada serà lliure per als veïns dels municipis afectats, que hauran de presentar el seu DNI per a acreditar-se.

Suport a les empreses locals

L’organització ha volgut implicar empreses artístiques locals i col·lectius perjudicats per la DANA. Així, grups de playbacks de comissions falleres de Catarroja, Benetússer, Paiporta i Torrent, que han perdut decorats i vestuari a causa de la riuada, tindran un espai per a actuar. També hi participaran cors de les pedanies afectades, amb actuacions diàries al costat de l’arbre nadalenc de Parc Central.

Participació de les forces de seguretat

Expojove comptarà amb la presència de l’exèrcit i les forces de seguretat, que instal·laran un campament amb vehicles militars, pistes americanes i exhibicions canines. A més, hi haurà una exposició fotogràfica sobre la seua labor de recuperació després de la DANA. No obstant això, la UME no podrà participar enguany, ja que els seus efectius estan desplegats en altres missions.

Prop de 200 hores d’activitats

Durant els deu dies de programació, Expojove i La Central oferiran més de 200 hores d’activitats gratuïtes, espectacles, tallers i esports en un espai de 75.000 m² a Fira València. Les famílies podran gaudir de titelles, circ, atraccions i un tancament màgic cada vesprada amb un espectacle de màgia.

Al Parc Central, els assistents trobaran un magatzem dels Reis Mags on es preparen regals i reben cartes. Hi haurà també experiències sensorials, jocs i una bola de neu gegant, a més de l’encesa de l’arbre nadalenc cada vesprada a les 18 h.

Compromís amb les zones afectades

Mónica Gil ha subratllat que aquestes iniciatives busquen ajudar les famílies afectades a recuperar la il·lusió: “Sabem que moltes persones continuen vivint situacions molt difícils. És el nostre deure com a institució oferir suport material i emocional”.

A més, els Reis Mags faran una parada especial a les pedanies més perjudicades, com Campanar, per a entregar regals personalment. Es distribuiran 30.000 cartes perquè tots els xiquets puguen escriure als Reis.

Activitats de Cap d’Any

El 31 de desembre, l’Ajuntament de València serà escenari de la celebració de Cap d’Any. A les 12 del migdia, els més menuts seran protagonistes amb activitats especials, mentre que a partir de les 22.30 hores, els valencians podran gaudir d’un esdeveniment amb música i pirotècnia.

Totes aquestes activitats formen part de la campanya “València, Nadal Solidari”, amb més de 500 propostes disponibles al web municipal, xarxes socials i en 60.000 programes impresos.

