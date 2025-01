AVA-Alzira celebra la seua Assemblea General Ordinària General

L’Associació Valenciana d’Agricultors d’Alzira celebra l’Assemblea General Ordinària.

Durant la reunió, la junta directiva farà un balanç detallat de l’exercici econòmic de 2024 i presentarà per a la seva aprovació el pressupost per a l’any 2025.

A més, aquest any s’han convocat eleccions per triar els compromisaris que assistiran tant a l’assemblea general ordinària com a l’assemblea general extraordinària d’Ava-Asaja, així com a les altres assemblees generals que tindran lloc fins a la convocatòria d’un nou procés electoral.

Pepe Espanya, president d’Ava Alzira, ha recordat que 2024 ha estat un any especialment dur per al camp valencià, marcat per la greu catàstrofe de la DANA.

També ha destacat els principals objectius de l’Associació per a l’any 2025



I quines són les qüestions pendents que l’agricultura valenciana ha de resoldre de cara al futur.

Malgrat els reptes que encara queden per afrontar, l’Associació continua treballant amb força i determinació, perquè sabem que, amb l’esforç conjunt, podrem superar-los i construir un futur més prometedor per a l’agricultura valenciana.