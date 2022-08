AVA-ASAJA alerta que els senglars disparen a l’estiu els danys agraris a la recerca d’aigua i menjar

Els animals salvatges tomben tarongers joves, trenquen gomes de degoteig i devoren ametles encara verdes, cereals, hortalisses i melons a València i Castelló

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta que l’excessiva i incontrolada població de fauna salvatge, sobretot de senglars, està disparant en ple estiu els danys en l’agricultura. Els animals silvestres s’expandeixen geogràficament i cada vegada més baixen de les muntanyes als camps de cultiu a la recerca d’aigua i menjar. Segons nombrosos agricultors consultats, el problema s’agreuja en les explotacions de regadiu, algunes de les quals se situen al costat d’urbanitzacions i municipis, a les províncies de València i Castelló.

AVA-ASAJA constata sinistres provocats pels senglars i altres espècies salvatges (conills, cabres, cabirols, etc.) que adquireixen una creixent gravetat amb l’increment de l’estrés hídric i les altes temperatures. Així, l’organització denuncia que la fauna silvestre tomba i fins i tot arranca del sòl tarongers joves buscant la humitat de les arrels, trenca gomes de degoteig, causa foradades i destrossa infraestructures agràries. Quant a les collites, diversos associats adverteixen que els senglars devoren ametles que encara estan verdes, cereals com la dacsa, hortalisses de temporada i melons.

Per exemple, l’associat Jaume Valls informa que en un camp d’ametlers de quatre anys d’edat que acabava de regar, situat en el terme de Llíria, els senglars s’han menjat més de la meitat de les ametles. “Després de rascar els troncs i trencar branques, els animals salvatges tiren els fruits al sòl, on trepitgen les corfes i accedeixen a un aliment que, si bé encara necessita diversos mesos per a aconseguir el grau òptim de maduració, ja els suposa una aportació nutricional. De metre i mig cap avall, queda poc per a recollir”.

El delegat de Segorbe, José *Selma, recorda que “fa molts anys els senglars havien menjat ametles en camps de secà allunyats dels nuclis de població, però que ara s’han multiplicat de tal forma que ja arriben fins a les noves plantacions d’ametlers pegades als polígons industrials, les instal·lacions esportives i les llars”.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, reivindica mesures urgents dirigides a garantir “una població de fauna salvatge equilibrada i compatible amb les activitats desenvolupades en el medi rural. Uns pocs senglars no molesten, però si hi ha un número excessiu i sense cap mena de control han d’eixir fora del seu àmbit territorial i envaeixen els camps a la recerca d’aqueix verd que cultiven els agricultors. A més de les destrosses en infraestructures i collites, els animals salvatges traslladen malalties com la sarna i la tuberculosi a la ramaderia extensiva (en altres països europeus ja estan expandint a més la pesta porcina africana), entorpeixen les labors agràries i fins i tot ataquen a vegades als agricultors”.

Aguado lamenta que “de moment, els polítics només ens donen bones paraules, però la seua filosofia equivocada, basada en un fonamentalisme *animalista i allunyada de la realitat, no ofereix solucions. Cal reconéixer el problema i cal actuar enfront d’ell des del sentit comú i el consens amb els sectors implicats com són l’agrícola i el ramader”.