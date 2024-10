AVA-ASAJA alerta que la pedregada danya 1.500 hectàrees de caquis i cítrics a l’inici de la campanya

Les precipitacions dels últims dies han sigut, en línies generals, beneficioses per a l’agricultura i la ramaderia valenciana

Les pluges han vingut acompanyades d’una forta pedregada que ha causat danys de diversa gravetat

Les precipitacions dels últims dies han sigut, en línies generals, beneficioses per a l’agricultura i la ramaderia valenciana, ja que han ajudat a recarregar els embassaments i aqüífers malmesos després de mesos de sequera, a revitalitzar els pasturatges, a millorar el calibre de les produccions de temporada i a estalviar costos de producció.

No obstant això, segons una primera avaluació de l’Associació Valenciana d’Agricultors, les pluges han vingut acompanyades d’una forta pedregada que ha causat danys de diversa gravetat en unes 1.500 hectàrees de cultiu, sobretot de caquis i cítrics, just a l’inici de la campanya de recol·lecció.

Els termes municipals més perjudicats pel temporal de pedregada han sigut Picassent i Benifaió. També es van registrar danys aïllats en termes pròxims com Picanya i Torrent. Les pluges torrencials van provocar, de manera localitzada, arrossegaments de terres i camps anegats en zones fondes o pròximes a barrancs.

Els caquis van patir els danys més greus, amb pèrdues estimades entre el 30% i el 100%, ja que hi ha camps amb tota la producció plena de colps que la fan inservible per a la comercialització. En el cas dels cítrics, malgrat que moltes fulles van patir desperfectes, caldrà esperar diversos dies per a veure detalladament les cicatrius que la pedra pot haver provocat en els fruits.

AVA-ASAJA ja ha iniciat gestions amb Agroseguro per a posar en marxa com més prompte millor les peritacions, especialment en les explotacions de caquis en recol·lecció, i avançar així el pagament de les indemnitzacions oportunes. Així mateix, l’organització agrària sol·licita a les administracions la implementació de mesures fiscals per a alleujar les pèrdues ocasionades per aquestes adversitats climàtiques.