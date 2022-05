L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) critica “la disparitat de criteris arbitrària i fins i tot diferent poble a poble” que el Ministeri d’Hisenda ha utilitzat en l’Ordre aprovada hui a l’hora de reduir els índexs de rendiment net als agricultors i ramaders per al període impositiu 2021 en el sistema d’estimació objectiva de l’IRPF o de mòduls per causes excepcionals.

L’organització agrària havia traslladat a la conselleria d’Agricultura peticions generalitzades per a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, com per exemple una rebaixa del 30% o més en cítrics, i sol·licita a la Generalitat que defense el seu propi informe davant el Ministeri després de “menystindre’l”: “Sempre hi ha pobles oblidats en la rebaixa de mòduls, on es cultiven xicotetes produccions –o grans– de determinats cultius que queden exclosos”.

AVA-ASAJA reclama al Govern una revisió “més justa” perquè la seua rebaixa fiscal és “clarament insuficient per a pal·liar els 640 milions de pèrdues que va acumular el sector agropecuari valencià l’any 2021”.

Entre els aspectes positius, AVA-ASAJA destaca la reducció de l’índex aplicable a les activitats ramaderes que alimenten el bestiar amb pinsos i altres productes adquirits a tercers, sempre que aquests representen més del 50% de l’import total de l’alimentació animal. També l’ampliació en 5 punts de la reducció del coeficient corrector per ús d’electricitat per al reg que s’ha aplicat en anys anteriors. Així, els agricultors que utilitzaren l’electricitat per al reg es beneficiaran d’una minoració del 25% en el rendiment net per a cultius regables (l’any anterior va ser el 20%), extensible a tots els regadius, i no sols als de consum estacional.

Hisenda recorda la reducció addicional del 20% en el rendiment net aprovada per a tot el sector agrari en el Reial decret llei 4/2022 de mesures per a pal·liar els efectes de la sequera i l’increment dels costos de producció.

