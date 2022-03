L’organització acusa el Govern d’adoptar rebaixes fiscals insuficients i de tornar a discriminar l’agricultura valenciana: “Ens quedem a la lluna de València”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) critica durament que el paquet de mesures aprovades en el reial decret llei del Govern per a fer costat al sector agrari enfront de la sequera no aplica la possibilitat de contractar la doble tarifa elèctrica de reg a l’any, una reivindicació històrica de AVA-ASAJA que el Ministeri d’Agricultura havia publicat en l’última reforma de la Llei de la Cadena Alimentària però que segueix sense posar en marxa malgrat la greu escalada de costos de producció i la crisi de rendibilitat que travessen els agricultors i ramaders.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, acusa el Govern central de “tornar a discriminar l’agricultura valenciana amb aquestes mesures hidrològiques. Ens quedem, una vegada més, a la lluna de València per la insensibilitat de l’executiu cap a l’autonomia que precisament és el fanalet roig d’Espanya en terres agràries sense cultivar, en envelliment de la població agrària i en falta de relleu generacional”.

Aigualit pregunta “quants hectòmetres cúbics d’aigua han acabat en la mar durant els últims anys que ara, amb l’actual sequera, tant trobem a faltar els agricultors. L’aigua requereix un Pacte d’Estat i, per a aconseguir aqueix consens, els polítics d’aquest país han de madurar, asseure’s en una taula amb els agents implicats i actuar amb altura de mires. Sense aigua no és possible garantir una estabilitat productiva i, davant el canvi climàtic que ja estem començant a patir, hem de comptar amb solucions reals, no ideològiques”.

AVA-ASAJA també considera les mesures fiscals adoptades pel Govern com “absolutament insuficients”. D’una banda, la reducció del 20% del rendiment net per a les activitats agrícoles i ramaderes que tributen en l’IRPF “és exactament la mateixa que l’aplicada l’any passat, però canviant la causa dels efectes de la pandèmia per la sequera”. Per a AVA-ASAJA, les condicions exigides per a beneficiar-se de l’exempció de l’Impost de Béns immobles (IBI) de naturalesa rústica “seran molt difícils de demostrar davant els ajuntaments, que són els que recapten aquesta taxa”. Finalment, l’organització agrària retrau que el pagament de les quotes a la Seguretat Social “solo s’ajorne amb interessos, quan el necessari haguera sigut una exempció”.

