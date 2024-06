AVA-ASAJA: “Els europeus castiguen els polítics que no escolten prou el sector agrari”

L’organització agrària demana a la nova Eurocambra un replantejament de les polítiques per a garantir la rendibilitat dels agricultors i ramaders

Si hi havia un sector especialment atent als resultats de les eleccions europees eixe és l’agrari, perquè de les normatives que emanen de Brussel·les depén el seu futur.

El president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, subratlla “l’enorme abstenció que hi ha en els comicis europeus (la participació a Espanya no arriba ni al 50%, onze punts per davall de les anteriors eleccions) i el càstig evident als polítics que no escolten prou la societat i al sector agrari en particular.

A la vista dels resultats, alguna cosa no estaran fent bé els polítics que estan en els governs i especialment en la Comissió Europea”.

Aguado ressalta “la preferència pels grans partits europeistes” però afig que “seria bo que depengueren menys de xicotets grups amb filosofies radicals que estan tibant massa les diferències de producció entre els europeus i els països tercers que exporten a Europa. Quan es tiba en excés la ideologia, el benestar social també es ressent”.

Per això, el dirigent agrari apunta com a repte que “els europeus se senten degudament escoltats i atesos. Cal recuperar el diàleg i el consens amb els sectors econòmics com l’agrari i reorientar les polítiques prioritzant l’agricultura europea sobre les normatives mediambientals, sempre basades en criteris científics i no ideològics”.

AVA-ASAJA demana a la nova Eurocambra un replantejament de les polítiques per a garantir la rendibilitat dels agricultors i ramaders i, per tant, la sobirania alimentària europea.

Entre les seues principals reivindicacions destaquen la reciprocitat amb les importacions per a evitar la competència deslleial, un major control fitosanitari, la disponibilitat de solucions contra les plagues i malalties, reduir la burocràcia, flexibilitzar les exigències agroambientals, reequilibrar la cadena alimentària europea, apostar per les noves tècniques genòmiques, una política hidrològica europea i una Llei de Restauració de l’Agricultura.