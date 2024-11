AVA-ASAJA exigeix a totes les administracions que aclarisquen i agilitzen les ajudes agràries de la DANA

L’associació demana als ajuntaments, la Diputació de València, la Conselleria d’Agricultura i el Govern una oficina per a atendre els productors damnificats

Vint dies després de la DANA i una vegada els primers treballs d’auxili s’han prioritzat en les poblacions, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama a les administracions que “és moment de tindre en compte també al camp per a ajudar ràpidament als agricultors i ramaders damnificats”.

En aquest sentit, l’organització presidida per Cristóbal Aguado s’ha dirigit a la Conselleria d’Agricultura, la Diputació de València, el Govern d’Espanya, a través de la Delegació del Govern, i als ajuntaments castigats per la DANA a fi que “coordinen, aclarisquen i agilitzen la posada en marxa de les mesures de suport al sector agrari”.

Milers d’agricultors i ramaders desconeixen encara els procediments a seguir per a la sol·licitud de les ajudes directes i de minimis, les peritacions de danys en producció i plantació, les reparacions d’infraestructures, les retirades d’estris i la neteja de séquies i explotacions, els tractaments fungicides, les declaracions d’incompliment d’exigències mediambientals o burocràtiques per força major, les exempcions d’impostos, etc.

Davant la urgència d’aquestes actuacions, AVA-ASAJA demana a totes les administracions amb competències en les matèries esmentades que faciliten com més prompte millor les instruccions pertinents, si pot ser coordinades amb la resta d’instàncies oficials, perquè les persones afectades puguen començar a beneficiar-se d’aquestes.

Així mateix, l’associació sol·licita que proporcionen una persona de contacte o un departament específic en cada nivell de l’Administració i, sobretot, obrir una oficina en cada ajuntament afectat per a atendre les persones damnificades que requereixen una consulta agrària.

Cristóbal Aguado adverteix que “els agricultors han ajudat primer als pobles, però passa el temps i hi ha labors que no poden esperar més perquè la collita i la vida de les plantes perillen.

No pot ser que dues setmanes després de la DANA encara no sàpien si percebran les subvencions aprovades, si Agroseguro peritará els seus camps no assegurats, si Tragsa arreglarà els seus murs, tanques o instal·lacions de reg, quan retiraran els enderrocs de les seues explotacions o el fang de les séquies, si perdran ajudes europees per no poder complir els requisits per culpa de la DANA… Els nostres governants han d’aclarir tots aquests dubtes com més prompte millor i facilitar un contacte directe en cada consistori”.