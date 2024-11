AVA-ASAJA facilita un formulari de la Generalitat Valenciana per a coordinar la col·laboració dels agricultors

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) està en permanent contacte amb la Conselleria d’Agricultura i la Diputació de València per a millorar la coordinació dels centenars d’agricultors i tractoristas de la Comunitat Valenciana que col·laboren amb la seua maquinària en les labors necessàries en totes les àrees afectades per la DANA.

Tal és l’elevat nombre d’oferiments dels agricultors, molts d’ells associats de AVA-ASAJA, per a participar en aquests treballs que l’Administració autonòmica ha habilitat un formulari en el qual els voluntaris han d’indicar el seu nom, localitat i tipus de màquina que poden aportar: https://forms.gle/AQ3hKemtpjxCvZ987 Els interessats que tinguen problemes a emplenar el formulari poden preguntar en AVA-ASAJA al telèfon 963 804 606. Una vegada emplenat, rebran una resposta segons les necessitats i demandes que vagen traslladant els municipis.

El comité executiu de AVA-ASAJA ha decidit crear un número de compte on els diners recaptats es destinarà a Creu Roja i Càritas. El número és ES43 3058 2003 1427 2220 0055 Així mateix, la seu de AVA-ASAJA a València (carrer Guillem de Castro, 79 – 96 380 46 06 [Carolina Gómez]) i la Finca Sinyent (Polinyà de Xúquer CV 505, km 5,5 – 661 91 60 40 [Diego Molina]) són des de hui punts de recepció de productes de primera necessitat per als damnificats.

La solidaritat del camp

Encara que milers d’hectàrees de camps de cultiu estan greument castigades per aquest temporal sense precedents, els agricultors prioritzen les tasques en les poblacions retirant fang, vehicles i altres materials i, fins i tot, rescatant a persones. A través de tractors, excavadores, remolcs i fins i tot a mà el sector agrari torna a demostrar, com ja va fer en la pandèmia, la seua solidaritat en moments excepcionals.

Agricultors de totes les comarques valencianes, així com de les províncies de Castelló i Alacant, continuen col·laborant hui. Fins i tot en algunes localitats els agricultors, al costat de veïns i empreses locals, van ser els primers a treballar sobre el terreny per a ajudar a les persones atrapades a les seues cases i efectuar parcial o totalment la neteja dels nuclis de població.

El delegat de AVA-ASAJA d’Utiel, Jacinto Murciano, valora “el treball protagonitzat pels agricultors des del minut un de la inundació. Tant els que vivim a Utiel com els dels pobles del voltant acudim a ajudar a la nostra gent. Traiem a persones, entrem en garatges, llevem fang. I no és gens fàcil, estem patint moltes punxades en les rodes perquè no podem veure els objectes que hi ha davall de l’aigua”.

A Xiva o Pedralba els agricultors de la zona van començar les tasques de neteja en col·laboració amb la població. Joves de les Alcubles, per exemple, van acudir a la Foia de Bunyol per a netejar i aportar llet i menjar. Agricultors de Benaguasil, degudament custodiats per la Guàrdia Civil de Trànsit per l’A3, també van ser els primers a arribar a zones de Picanya per a retirar vehicles i fang. Armando Boullosa afirma que “encara no he pogut anar a veure com han quedat els camps; el primer és arreglar les cases i els carrers”.

Una trentena de tractors venen acudint aquests dies des de les zones arrosseres a diverses poblacions damnificades de La Ribera Alta i L’Horta Sud. El responsable de la sectorial de l’arròs, José Pascual Fortea, participa al costat de delegats i associats en labors que requereixen maquinària pesant: “El sector arrosser sempre ha estat molt organitzat i davant una situació tan greu com aquesta ens hem unit una vegada més per a aportar la nostra ajuda”. Fins i tot han arribat a col·laborar en aquest grup d’arrossers excavadores vingudes de Pego.

De L’Horta Nord, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria i Castelló han baixat desenes de tractors a aportar la seua ajuda en les zones més afectades per la DANA. Així mateix, agricultors de La Ribera s’han distribuït per a arribar a totes les poblacions severament castigades. Agricultors de Carlet porten diversos dies ajudant als seus veïns de L’Alcúdia en la neteja de carrers, naus i magatzems. A Alginet, un dels municipis més afectats pels tornados, agricultors i voluntaris van arreplegar l’endemà enderrocs llançats pel vent huracanat.

AVA-ASAJA reitera les seues condolences als familiars i reunits de les persones mortes en aquesta catàstrofe i insisteix que encara és impossible quantificar les pèrdues patides en el sector agrari valencià.