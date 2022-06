L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i l’Associació de Productors d’Alvocat (ASOPROA) sol·liciten tant a les cadenes de la distribució alimentària com als propis consumidors que atorguen prioritat a l’alvocat de proximitat –actualment està de temporada la varietat Lamb Hass, la més cultivada en terres valencianes–, una reivindicació permanent que cobra especial força després de conéixer-se la detecció de tres alertes en el que portem d’any per excessius nivells de residus en lots d’alvocats procedents del Perú.

AVA-ASAJA i ASOPROA denuncien que “les importacions foranes d’alvocats estan desplaçant i deixant sense tot just buit de comercialització a la fruita europea que sí que compleix les màximes garanties de sostenibilitat i seguretat alimentària. Si volem lluitar contra el canvi climàtic, comencem per donar prioritat a aquells productes de proximitat que tenen una menor petjada de carboni, i ja després, com a complement, quan no hi haja suficient producció pròpia, apostar per altres procedències. El que no té sentit és substituir un alvocat recollit de l’arbre a la taula per un altre que acumula quaranta dies de viatge amb vaixell i a més, en alguns casos, infraccions de seguretat alimentària”.

Totes dues entitats constaten que el Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF) porta comptabilitzades tres intercepcions en 2022 d’enviaments d’alvocats originaris del Perú amb nivells de substàncies que superen els Límits Màxims de Residus (LMR) permesos a la Unió Europea. Fins i tot en algun cas es tracta d’alvocats ecològics, per la qual cosa la notificació aconsegueix la consideració de “greu”.

Per això, AVA-ASAJA i ASOPROA insisteixen a “cridar a la unitat de tot el sector –productors, comercialitzadors, distribuïdors i administracions– a fi d’impulsar una estratègia dirigida a diferenciar l’alvocat espanyol i europeu enfront de les importacions a l’alça que no ofereixen les mateixes garanties als consumidors, encara que siguen un excel·lent negoci per als importadors”.