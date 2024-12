AVA-ASAJA reclama al Ministeri l’autorització del fungicida Mancozeb després del dictamen favorable del TJUE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat suport a l’apel·lació presentada contra la decisió de la Comissió Europea de no renovar el fungicida Mancozeb en 2020.

Això fa que l’ús d’aquest producte torne a ser legal en territori europeu.

Davant d’aquesta situació, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) insta el Ministeri d’Agricultura a autoritzar, almenys de manera excepcional, aquest fungicida. El Mancozeb és clau per a la prevenció i control de malalties en molts cultius mediterranis.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha celebrat la decisió del TJUE. Segons Aguado, “el Tribunal ha prioritzat la ciència i l’experiència del sector davant el pseudoecologisme que va dur la Comissió a retirar un dels fungicides més eficaços i econòmics”. També ha criticat que, durant aquests anys, no s’ha prohibit l’ús del Mancozeb en les importacions de països tercers.

El Mancozeb és essencial per a combatre malalties com l’alternaria en cítrics, el mildiu en vinya, la monilia en fruiters de pinyol, el repilo en oliveres o la mancha foliar del caqui. A més, el seu ús és fonamental en les estratègies antirresistències.

AVA-ASAJA considera que ara el Govern no té excuses per a autoritzar de nou aquest fungicida, que beneficia tant els productors com els consumidors.