AVA-ASAJA urgeix al Ministeri a reautoritzar el fungicida Mancozeb després del dictamen favorable del TJUE

Aguado destaca la importància de recuperar el Mancozeb per a evitar resistències en cultius mediterranis

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) insta al Ministeri d’Agricultura a reautoritzar el fungicida Mancozeb, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) haja declarat il·legal la decisió de la Comissió Europea de no renovar aquesta matèria activa en 2020.

Ara, amb la seua legalitat restaurada a Europa, AVA-ASAJA demana una autorització urgent, encara que siga de manera excepcional, per a garantir el control de malalties en cítrics, caquis, vinyes, oliveres i hortalisses.

El president de l’associació, Cristóbal Aguado, celebra que el TJUE haja prioritzat la ciència i la professionalitat del sector agrícola per damunt de “pseudoposicions ecologistes radicals”. Aguado subratlla que “el Mancozeb era clau per la seua alta eficàcia, preu assequible i capacitat de prevenir resistències, mentre es permetien les importacions de països tercers sense cap restricció”.

Aquest fungicida resulta essencial per a controlar malalties com la alternaria en cítrics, el mildiu en vinya, la monilia en frutals de pinyol o el repilo en oliveres, a més de ser fonamental en estratègies antirresistències. AVA-ASAJA exigeix al Govern espanyol una acció ràpida per a protegir el sector agrícola i assegurar el benefici de productors i consumidors.