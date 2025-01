La Conselleria d’Agricultura destina 20 milions d’euros per a reparar camins rurals i 20 milions més per a entitats de reg, beneficiant 50.000 hectàrees.

Es distribuiran 880.000 euros en productes fitosanitaris per a protegir 12 milions d’arbres cítrics i s’activa l’ajuda per a ramaders amb la retirada de 3.342 animals morts.

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat que la Conselleria està destinant un total de 52,2 milions d’euros en mesures concretes per a recuperar les explotacions agrícoles i ramaderes afectades per les riuades.

“Amb aquesta inversió reforcem el nostre compromís amb el sector primari i treballem perquè agricultors i ramaders puguen tornar a la normalitat al més prompte possible”, ha assegurat.

El conseller ha subratllat la col·laboració amb diferents agents del sector en un moment de dificultat, després de presidir la reunió de la Mesa per a la Recuperació de l’Agricultura, en la qual participen organitzacions professionals agràries, cooperatives, la Diputació Provincial de València i la Subdelegació del Govern.

Barrachina ha destacat la inversió de 20 milions d’euros per a recuperar camins rurals afectats per les riuades. “Fins ara, de 151 camins que el Consell està reparant, 29 ja estan completament finalitzats, cosa que permet al sector primari reprendre les seues activitats amb rapidesa”, ha explicat.

A més, el conseller ha anunciat ajudes de 20 milions d’euros per a unes 200 entitats de reg, beneficiant més de 50.000 hectàrees, juntament amb una inversió de 880.000 euros en productes fitosanitaris per a combatre la gomosi en 12 milions d’arbres cítrics.

També ha destacat altres accions, com els 4,8 milions d’euros per a obres d’emergència en la presa de Buseo, que es completaran en 12 mesos, així com el pagament anticipat de tres milions d’euros en ajudes de la PAC per als arrossers afectats i altres 300.000 euros per a Zones amb Limitacions Naturals.

El conseller també ha informat que, des del 30 d’octubre, s’han gestionat 1.431 telefonades a 583 explotacions ramaderes, que han permés la retirada de 3.342 animals morts i la distribució de 75.760 quilos de palla, 29.930 quilos de pinso i 1,2 milions de litres d’aigua per a les explotacions afectades.

“El nostre objectiu és continuar donant suport als agricultors i ramaders amb accions concretes i efectives, assegurant la recuperació del sector i preparant-nos per a previndre possibles danys futurs. L’agricultura és clau per al desenvolupament de la nostra comunitat, i no escatimarem esforços per a protegir-la”, ha declarat Barrachina.

Per acabar, el conseller ha confirmat que la Mesa per a la Recuperació de l’Agricultura continuarà sent “un espai fonamental per a plantejar i supervisar les mesures necessàries que permeten afrontar els reptes actuals i garantir un futur sostenible i pròsper per al sector”.