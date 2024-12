Barrachina: “Continuem treballant conjuntament en mesures clau per assegurar la recuperació del sector agrícola”

El Conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reafirmat el compromís de la Generalitat Valenciana amb la recuperació del sector agrícola després de les riuades, destacant els avanços aconseguits i les mesures en marxa.

Barrachina ha presidit la reunió de la Taula per a la Recuperació de l’Agricultura

Barrachina ha presidit la reunió de la Taula per a la Recuperació de l’Agricultura, un espai de coordinació que inclou les organitzacions professionals agràries, cooperatives agrícoles i la Diputació Provincial de València. A més, ha anunciat la pròxima incorporació de representants del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per reforçar la col·laboració interinstitucional.

Mobilització de recursos

El conseller ha informat que, fins hui, la Conselleria ha mobilitzat 51 milions d’euros en ajudes destinades a:

Reparació de camins rurals .

. Infraestructures de regadiu , amb 20 milions d’euros assignats.

, amb 20 milions d’euros assignats. Retirada de cadàvers d’animals, reparació d’accessos i subministraments a granges aïllades (2,7 milions d’euros).

A més, s’han executat actuacions en 88 camins rurals distribuïts en 22 localitats de les comarques de la Plana d’Utiel-Requena, Camp de Túria, Els Serrans, Foia de Bunyol, l’Horta Sud i les Ribera Alta i Baixa.

Compromís amb la sostenibilitat i la competitivitat

Durant la reunió, s’han avaluat els avanços en les línies d’acció establides i s’han identificat noves prioritats per millorar la competitivitat i la sostenibilitat del sector. Barrachina ha destacat que les mesures emprades reflecteixen “el compromís de la Generalitat de promoure solucions efectives per afrontar els reptes del sector”.

Amb la pròxima incorporació del Ministeri, la Taula buscarà garantir una alineació estratègica entre polítiques autonòmiques i nacionals, reforçant la capacitat de resposta davant els desafiaments del sector agrícola valencià.

Un futur pròsper per a l’agricultura valenciana

Barrachina ha conclòs que la Taula per a la Recuperació de l’Agricultura continuarà sent un fòrum clau per dissenyar i avaluar mesures que asseguren un futur sostenible i pròsper per als agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana.