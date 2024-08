El conseller Barrachina critica las restricciones al transvase Tajo-Segura y advierte sobre el impacto devastador para la agricultura valenciana.

Barrachina llama a la unidad política en la defensa de los derechos hídricos de la Comunidad Valenciana y propone la Mesa de l’Aigua.

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha manifestat la seua preocupació pel futur de l’agricultura valenciana després de la decisió de la Confederació Hidrogràfica del Segura de repartir aigua dessalada. Barrachina ha criticat durament les 26 retallades del transvasament Tajo-Segura impulsades pel Govern d’Espanya, qualificant-les de decisions polítiques sense aval tècnic, que han perjudicat greument els regants i agricultors, especialment a la província d’Alacant.

El conseller ha advertit que l’eliminació del transvasament i la possible exclusió de l’ús de l’aigua de la dessaladora de Torrevieja poden convertir milers d’hectàrees d’horta en desert, provocant la tala de milions d’arbres i afectant directament el sector agrícola.

Barrachina ha fet una crida a Compromís i al Partit Socialista perquè se sumen a la Mesa de l’Aigua, proposta pel president Mazón, on participen regants, agricultors i universitats per defensar els drets hídrics de la Comunitat Valenciana. A més, ha recordat que la setmana passada ja va reclamar al Govern d’Espanya diàleg i racionalitat en les regles d’explotació del transvasament, criticant que es furten 100 hectòmetres cúbics d’aigua a València, Múrcia i Andalusia, mentre s’envien més de 3.000 hectòmetres cúbics a Portugal. Segons Barrachina, l’alternativa a aquesta situació és devastadora per a l’agricultura valenciana.