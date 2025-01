Benetússer renovarà el cicle de l’aigua i l’enllumenat de l’avinguda Camí Nou amb ajuda de la Diputació

La Diputació de València ha donat llum verda al projecte de renovació integral del cicle de l’aigua i l’enllumenat de l’avinguda Camí Nou de Benetússer, danyada per la DANA que va afectar greument la comarca de l’Horta Sud.

L’actuació compta amb un pressupost de 1.900.000 euros i inclourà, a més, l’ampliació de voreres i la millora de l’accessibilitat en aquesta important via.

Una actuació clau per al municipi

El projecte s’inclou en l’últim decret aprovat del Pla Obert, el programa inversor principal de la Diputació amb 350 milions d’euros destinats a municipis i mancomunitats. Segons la vicepresidenta primera i responsable de Cooperació, Natàlia Enguix, “el pla permet als ajuntaments fer front a necessitats sobrevingudes com les derivades de la DANA, gràcies a un model que elimina burocràcia i flexibilitza els terminis”.

L’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, ha explicat que l’obra “ja estava prevista abans de la riuada, però aprofitarem aquesta intervenció per a substituir el mobiliari urbà i l’enllumenat danyat”.

Detalls del projecte

El finançament de la Diputació permetrà renovar les conduccions d’aigua potable i el clavegueram de l’avinguda Camí Nou, a més de realitzar millores en superfície, com l’ampliació de les voreres per a garantir l’accessibilitat.

L’alcaldessa ha assenyalat que la major part del pressupost assignat a Benetússer en el Pla Obert 2024-27, que ascendeix a 2.028.000 euros, es destinarà a aquesta actuació. La resta s’utilitzarà per a reparar desperfectes de la DANA o millorar els parcs del municipi.

Eficiència en la gestió del Pla Obert

Aquest projecte és un dels dos aprovats en l’Horta Sud en l’últim decret de 2024, juntament amb la rehabilitació energètica d’un habitatge municipal de Picanya. Enguix ha destacat “l’eficiència amb què la Diputació acompanya els municipis en el procés perquè cada euro invertit es traduïsca en millores reals per als pobles i ciutats”.

Durant 2024, la Diputació ha aprovat 215 projectes en el marc del Pla Obert, amb una inversió de més de 32 milions d’euros. Per a 2025, es preveuen altres 105 milions d’euros perquè els 264 ajuntaments i mancomunitats beneficiaris continuen presentant les seues sol·licituds.

Compromís amb la reconstrucció

El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha reafirmat el compromís amb els municipis afectats per la riuada, assegurant que “la Diputació estarà ací per a ajudar en tot el possible, fins i tot en àmbits fora de les nostres competències, com la neteja de fang en garatges”. A més, ha garantit que cap municipi quedarà arrere en la consecució dels seus projectes de present i futur.