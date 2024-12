L’alcaldessa Eva Sanz demana més mitjans per a intervindre en garatges amb dos soterranis i amb plataformes elevadores que encara queden pendents.

L’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, ha rebut este matí al president de la Diputació de València, Vicent Mompó, en la seua primera visita al municipi després de la DANA.

Durant la trobada, Sanz ha traslladat al president provincial les necessitats urgents del municipi per a la extracció de llots en els garatges. Entre les demandes, destaca la necessitat d’incrementar els recursos disponibles per a intervindre amb més rapidesa i d’equips especialitzats per a treballar en garatges amb plataformes elevadores.

Compromisos de la Diputació

Vicent Mompó ha visitat el primer garatge finalitzat per l’empresa contractada per la Diputació i ha expressat el compromís de reforçar els equips en el municipi en les pròximes setmanes. A més, ha assenyalat que l’objectiu de la corporació provincial és que tots els garatges pendents estiguen finalitzats abans de finalitzar el mes de gener.

Problemàtiques destacades

Eva Sanz ha detallat dues problemàtiques principals:

Manca de mitjans suficients : L’alcaldessa ha subratllat que és necessari incrementar els recursos per a reduir els temps d’intervenció en cada garatge. L’empresa encarregada ha conclòs recentment la neteja del primer dels soterranis, després de 25 dies de treballs.

: L’alcaldessa ha subratllat que és necessari incrementar els recursos per a en cada garatge. L’empresa encarregada ha conclòs recentment la neteja del primer dels soterranis, després de 25 dies de treballs. Dificultats amb plataformes elevadores: Sanz ha destacat la necessitat de reparar els sistemes elevadors per a poder netejar estos garatges i retirar els vehicles afectats. Aquesta intervenció requereix equips especialitzats, un aspecte que el president Mompó ha promés estudiar junt amb els tècnics provincials.

Crida a més implicació

Eva Sanz, també diputada provincial, ha agraït la visita i l’ajuda de la Diputació, però ha insistit en la urgència d’actuar amb tots els recursos disponibles. Segons l’alcaldessa, “les persones que viuen en habitatges amb soterranis encara inundats després de dos mesos no poden esperar més”.

Sanz ha recalcat que des de l’Ajuntament de Benetússer s’està destinant el màxim de recursos disponibles i ha fet una crida a la implicació d’altres administracions per a donar resposta a una situació que afecta greument la ciutadania.