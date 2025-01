Benifaió celebra la tradicional festa de “Sant Antoni” amb canvis en la programació per la pluja

Tot està ja preparat a Benifaió per a celebrar una de les seues festes més tradicionals, ‘Sant Antoni’.

El pròxim cap de setmana, 18 i 19 de gener, els veïns podran participar en la programació organitzada per l’Ajuntament de Benifaió i la parròquia Sant Pere Apòstol.

Canvis per la pluja en la programació

Demà dissabte, 18 de gener, des de les 16:00h fins a les 20:00h, es realitzarà la recepció dels pans al Centre d’Estudis Musicals –CEM- (carrer Adelina Domingo).

Durant el diumenge 19 de gener, es concentrarà tota la programació. La “cremà” de la foguera i els tallers infantils, previstos per al divendres 17, queden suspesos per la pluja. No obstant això, la tradicional “Xocolatà”, prevista inicialment per al divendres 17, es trasllada al diumenge 19 de gener. Els assistents podran gaudir d’un xocolate calent amb ensaïmades a partir de les 9:00h a la Plaça Major de Benifaió.

Diumenge festiu: activitats religioses i tradicionals

A les 10:30h tindrà lloc la benedicció dels pans, com a preludi de la missa solemne en honor al sant, programada per a les 11:00h a l’església parroquial.

Després de la cerimònia religiosa, començarà la benedicció d’animals a la Plaça de Sant Antoni, on els veïns podran portar les seues mascotes per a ser beneïdes. A continuació, es realitzarà la benedicció de les cavalleries al carrer Santa Bàrbara (zona del Mercat Municipal).

En esta jornada festiva en honor al patró dels animals, participarà el grup “Benifaió en dansa”, que aportarà un toc cultural i tradicional a l’esdeveniment.