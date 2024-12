Benifaió promociona el reciclatge i la sostenibilitat a través del calendari municipal 2025

Els veïns i veïnes de Benifaió ja poden adquirir el seu exemplar del calendari municipal 2025 editat per l’ajuntament.

Aquest any, el calendari està dedicat al reciclatge i la sostenibilitat.

Sota el lema “Per un Benifaió sostenible i responsable”, l’exemplar ofereix mes a mes diversos consells sobre com reciclar correctament, incloent l’ús dels contenidors, el respecte per les zones verdes, així com l’obligació de complir les normes d’ús de les instal·lacions municipals i el respecte pel mobiliari urbà.

El calendari també impulsa l’ús de l’Ecoparc com a eina clau per al reciclatge selectiu de residus. A més, el medi ambient té un paper destacat amb consells sobre com actuar davant d’alertes per fortes pluges i la promoció del comerç local, fomentant el consum de productes de proximitat.

Entre altres informacions, el calendari municipal recull:

Dies de recollida de voluminosos a domicili .

. Informació fiscal sobre el calendari del contribuent .

. Horaris de les dependències municipals i telèfons d’interés .

. Una pàgina dedicada a la comunicació directa amb la ciutadania, destacant les xarxes socials oficials de l’ajuntament.

Amb aquest calendari, l’Ajuntament de Benifaió aposta per la concienciació ciutadana sobre la importància del reciclatge i el compliment de les normatives municipals, per a que, entre totes i tots, fem de Benifaió un municipi més sostenible i responsable.

Enllaç de descàrrega del calendari: CALENDARI MUNICIPAL BENIFAIÓ 2025.pdf