Commemoració del Centenari: Un Homenatge a Vicent Andrés Estellés

Premis i Actuacions: Celebrant la Creativitat Literària en Valencià

Benimodo ha acollit la XXII edició dels Premis Literaris Vicent Andrés Estellés de poesia i narrativa curta en valencià, dirigits a l’alumnat de segon cicle d’ESO, Batxillerat i cicles formatius dels instituts de la Ribera. Enguany, la cita ha estat encara més especial en coincidir amb la commemoració del centenari del naixement del poeta.

L’esdeveniment va començar a les portes de l’Ajuntament, on es reuniren alcaldes i alcaldesses de diferents localitats de la Ribera Alta, així com representants de nombroses institucions. Des de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, assenyalaven la importància de seguir lluitant per una major presència del valencià dins i fora de les aules.

Destaca la presència dels directors generals de cultura i ordenació educativa de la Generalitat Valenciana, que van signar el llibre de la localitat.

Abans d’arribar a la Casa de la Cultura, les persones assistents avançaren en passacarrer fent una primera parada davant la casa que el poeta tenia a Benimodo, on esperava la seua filla Carmina Andrés, i una segona parada a les portes de ca Didín Puig, també figura clau en el llegat cultural de Benimodo que dona nom a un dels premis del certamen.

El cant d’albaes i la música de dolçaina i tabal interpretant la muixeranga posaren la banda sonora d’aquest homenatge. L’acte de lliurament de guardons va comptar també amb l’actuació de Melani García, representant d’Espanya a Eurovision Junior en 2019. Pel que fa als premiats i premiades, Sara Girona, Miguel Remigia i Pedro Juan Borrero s’imposaren en les diferents disciplines.