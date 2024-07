La missa solemne en honor a la patrona del mar i de l’Armada Espanyola encetava una vesprada de festa

La dolçaina i el tabal obriren la processó en honor a la Verge del Carme

La missa solemne en honor a la patrona del mar i de l’Armada Espanyola encetava una vesprada de festa. Amb l’esglèsia de la localitat plena de gom a gom per participar d’aquesta cita religiosa i festiva. Que cada any congrega tot el poble per venerar a la Verge.

La dolçaina i el tabal obriren la processó en honor a la Verge del Carme. La imatge de la qual, engalanada per a l’ocasió, anava precedida per set andes. Entre elles la de la patrona de Beniparrel, Santa Bàrbara i la de Sant Josep, acompanyat per les falleres majors i els seus presidents.

Xiquets i xiquetes vestits de comunió, veïns i veïnes portant els ciris, persones que tornen al poble. Els carrers de Beniparrell bullien d’activitat i d’emoció per acompanyar la Verge del Carme en el seu dia.

En acabar la processó, la imatge de la Verge del Carme va fer la seua entrada a la plaça de l’Església. On la resta d’imatges l’esperaven.

Un castell de focs artificials de la pirotècnica Hermanos Caballer va tancar el dia més important per al poble de Beniparrell, que espera amb il·lusió i devoció la pròxima ocasió de venerar la Mare de Déu del Carme.