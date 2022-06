Benvinguts a Alzira Viva! 

“Continuem millorant l’aspecte de la nostra ciutat” Diego Gómez

L’obra és un disseny del professorat de l’Escola D’arts Plàstiques Municipal executat per un reconegut muralista

Este matí ha tingut lloc la visita al nou mural que ocupa una de les façanes del Palau d’Esports, un immens cartell que dona la benvinguda a Alzira a tots els visitants. Han acudit l’alcalde, Diego Gómez, el regidor de cultura, Alfred Aranda, la directora de la casa de la Cultura, Elisa Torremocha, així com els autors de l’obra, el professorat de l’escola d’Arts Plàstiques, junt al muralista Javier Ceacero.

“Amb esta nova intervenció artística continuem amb un dels objectius del govern de la Vila, millorant l’aspecte d’Alzira, dignificar els nostres carrers i entrades a la ciutat. Plantegem una Alzira que cada vegada és més fàcil de passejar i volem que eixe passeig siga agradable i puguem gaudir de la cultura. Així ho plasmem també en l’agenda Urbana municipal que definix les línies de treball que seguirem en els pròxims anys” ha explicat l’alcalde, Diego Gómez. “A més –afig- convide a tota la ciutadania a gaudir d’este treball junt al Parc Carmen Miquel, que parla d’un poble obert i alegre”.

En este cas, es tracta d’una proposta al voltant del nom Alzira i que commemora la capitalitat cultural d’Alzira dissenyat pel professorat de l’escola d‘arts plàstiques d’Alzira, Lídia Boix, Maite Borràs i Lambert Penalba. “Ens trobem amb una proposta optimista que plasma el concepte de vitalitat en un amplia gamma de colors purs de fruites i plantes envoltant el nom de la nostra ciutat” ha explicat el regidor de Cultura. Alzira Viva representa els 4 elements, la vida, amb el foc del sol, la terra amb la imatge de les plantes i fruites, l’aigua del nostre riu, i l’aire amb el cel blau.

El mural és una de les apostes de la regidoria de Cultura per netejar i condicionar les façanes dels edificis públics i que està pintant des de fa un mes el muralista Javier Ceacero de l’empresa Murales Valencia, qui ja va crear en el seu dia els murals del carrer Benifairó sobre el Rei en Jaume i el Pont de Sant Bernat.

Per a fer este mural, s’ha començat per tapar les pintades, grafitis i anteriors intervencions artístiques que hi havia però que amb el pas dels anys es trobaven en estat molt degradat. Inicialment s’ha hagut de de preparar la façana per a eliminar clavills i unificar els colors i s’ha netejat la resta del carrer Sant Domènech de Guzman abans de plasmar esta obra tan vitalista.

Esta nova intervenció forma part les que es faran amb motiu de la nova edició d’Art al carrer al final del mes de setembre.

Alzira muralista

Esta obra se suma a la resta de murals que ja es poden visitar a la nostra ciutat, com són el Pont de la Natura, ubicada al pont de Xàtiva, les columnes de la Biblioteca a la plaça de les Lletres Valencianes, el recorregut pel barri de l’Alquerieta, La Casa Reial al carrer Major Santa Maria o el mural del Jazz a la plaça Germanies.