Bétera cedeix una alfàbega monumental a Valencia com símbol de fraternitat cooperació

La alfàbega de Bétera: un atractiu turistic i cultural en el Saló de Cristal de València

Com és tradició, l’Ajuntament de Bétera ha cedit aquest dimecres, 7 d’agost, una de les seues alfabegues monumentals a la ciutat de València. Aquesta emblemàtica planta és símbol de la fraternitat entre tradicions de les poblacions valencianes i lluïx majestuosa en el Saló de Cristall de la casa consistorial. Cada mes d’agost, l’alfàbega de Bétera es convertix en un gran atractiu per a la ciutadania i els turistes que visiten l’edifici municipal, ja que la seua impressionant grandària, color i l’aroma que desprén sorprén a tots.

En la cerimònia de lliurament, l’alcaldessa en funcions de València, Julia Climent, juntament amb el regidor de Transparència, Relacions Institucionals i altres Administracions Públiques, Juan Carlos Caballero, va expressar el seu agraïment a l’alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío. Climent va destacar la importància d’aquesta tradició com un llaç que uneix a les comunitats i va subratllar el valor cultural i simbòlic de l’alfàbega.

A més, l’alcaldessa en funcions va convidar a la ciutadania a visitar la monumental planta aromàtica i a gaudir de les festivitats de Bétera, que se celebren del 12 al 22 d’agost. Durant aquestes dates, la localitat es plena de vida amb esdeveniments que inclouen desfilades, concerts i activitats tradicionals que reflectixen el ric patrimoni cultural de la regió.

L’intercanvi de l’alfàbega no sols representa un gest d’amistat i cooperació entre les dos ciutats, sinó que també és una oportunitat per a promoure el turisme i l’interés per les tradicions locals. L’alfàbega, amb el seu frondós fullatge i fragant aroma, simbolitza la prosperitat i l’hospitalitat, valors profundament arrelats en la cultura valenciana.

La presència de l’alfàbega en el Saló de Cristall és un recordatori visual i olfactiu de la connexió entre Bétera i València, i la seua exhibició s’espera que atraiga nombrosos visitants, tant locals com estrangers, que desitgen conéixer més sobre aquesta singular tradició i gaudir de la bellesa de la planta.