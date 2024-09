Conservació de l’Ibis Eremita: Bioparc València s’uneix al projecte LIFE per restaurar les rutes migratòries d’aquesta espècie en perill.

Tecnologia GPS: Els rastrejadors GPS permetran un seguiment detallat dels ibis eremita en la seua migració per Europa.

Bioparc València, per segon any consecutiu, s’ha unit al projecte internacional de conservació de l’Ibis Eremita (Geronticus eremita), una espècie que va desaparèixer d’Europa al segle XVII i que encara es troba en greu perill d’extinció. En el marc del programa LIFE, 36 juvenils d’aquesta espècie, guiats per les seues mares adoptives, ja estan sobrevolant Espanya acompanyats per l’equip de Waldrappteam. L’objectiu d’aquest esforç és restaurar les rutes migratòries a Europa, connectant la població centreeuropea amb la reintroduïda a la regió de Cadis, una iniciativa liderada pel Centre de Conservació de la Biodiversitat Zoobotànic de Jerez.

Enguany, una de les grans novetats és la incorporació de rastrejadors GPS a totes les aus, la qual cosa permetrà als investigadors fer un seguiment detallat de les seues rutes i comportaments durant el vol migratori. Aquesta tecnologia aportarà dades essencials per a la conservació de l’espècie, facilitant la monitorització i l’estudi dels seus patrons migratoris i adaptacions.

A més, Bioparc València exerceix un paper crucial en proporcionar suport logístic en aquest projecte, oferint instal·lacions per a l’emmagatzematge i distribució d’aliments especialitzats. Això garanteix que els ibis eremita compten amb els recursos necessaris per a completar amb èxit la seua migració, promovent així la preservació d’aquesta emblemàtica au.

L’esforç de Bioparc València i altres col·laboradors és vital per a la restauració de les poblacions d’ibis eremita a Europa i representa un compromís continu amb la biodiversitat i la conservació d’espècies en perill d’extinció.