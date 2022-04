Una acció de la campanya ha sigut instal·lar banderoles en els fanals de la via pública

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, des de l’àrea de Medi Ambient, va instal·lar dilluns passat multitud de banderoles i cantoners en els fanals dels principals carrers, parcs i places del municipi per a sensibilitzar a la ciutadania sobre la cura del mobiliari urbà i la importància d’abocar aigua sobre l’orina dels gossos.

Es tracta d’evitar que els animals orinen sobre el mobiliari urbà o les façanes dels edificis i persuadir als amos perquè diluïsquen el pipí, prevenint les males olors i la corrosió.

Per això, entre els objectius plantejats en la campanya està el millorar la neteja del municipi, promoure la convivència i el respecte entre tots els veïns i mascotes i informar dels recursos que l’Ajuntament destina a aquests fins, així com de les sancions que contempla l’ordenança municipal per a aquells que la infringisquen.

Segons assenyala la regidora de Medi Ambient, Irene Martínez, “les mascotes també formen part del nostre poble i, per això, tothom ha de responsabilitzar-se de les seues accions, contribuir a una millor convivència ciutadana i mantindre net Bonrepòs i Mirambell”.

En total, es van col·locar 100 banderoles i 100 cantoners amb els eslògans “El pipí em destrueix” i “Gràcies per recollir-la” en places com la de la Llar i la del Poble, en parcs com el de la plaça dels Oficis, Sant Ferran i Federica Montseny, i als carrers Ernest Lluch, Macarella i Sant Vicent, entre altres. També es poden trobar aquests cartells en el pipí ca del final del carrer Ermua i en l’àrea del polígon.

Aquesta acció se suma a la campanya de conscienciació sobre la recollida d’excrements de gos que es va posar en marxa la setmana passada i que està tenint un gran acolliment, ja que molts veïns i veïnes estan acudint a l’ajuntament a recollir el seu kit de neteja canina.

La regidora Irene Martínez va estar personalment el dilluns passat a la vesprada entregant els primers kits i explicant a la població la importància del seu ús i de mantindre el poble en les millors condicions higièniques possibles.

