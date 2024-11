Burjassot acull un Centre d’Acolliment Temporal per als afectats per la DANA i contínua col·laborant amb els municipis damnificats

El municipi de Burjassot compta des d’ahir amb un Centre d’Acolliment Temporal per a les persones que s’han vist afectades per les inundacions de la Dana del passat dia 29 d’octubre.

La Residència Llar Sequera serà la que albergarà a les i els veïns de les zones devastades i estan sent traslladades ací i ateses per la mateixa Creu Roja a través dels mecanisme d’emergència de l’administració autonòmica. L’Ajuntament de Burjassot s’ha posat des del minut un a la disposició de les autoritats competents i ha oferit tots els seus espais per al que fora necessari, col·laborant de manera intensa en labors d’ajuda, vigilància i enviament de material. Així mateix els nostres Serveis Socials ja estan treballant en les possibles necessitats que es detecten en el Centre d’Acolliment Temporal.

Des del dia 30 els serveis municipals de Brigada d’Obres, Policia Local i Protecció Civil han estat realitzant labors de neteja i enviament i repartiment de material així com de col·laboració amb les Policies Locals dels municipis de les zones afectades, Sedaví, Albal, Alfafar, Massanassa, Aldaia, Algemesí, Carlet, Xiva, etc. Així mateix s’han procedit a la descàrrega i trasllat de més de 200 tones de material de tota mena amb 13 vehicles municipals i personal municipal i voluntaris.

Des de l’àrea de Serveis Socials s’estan atenent les peticions que ens arriben per a atendre les famílies i menors desplaçats a habitatges de familiars a Burjassot en les seues necessitats educatives o d’assistència per a la sol·licitud d’ajudes o documentació necessària en aquests casos.

Brigada Municipal i Protecció Civil juntament amb els voluntaris de la nostra ciutat han dut a terme també la recollida en el Pavelló Municipal i en l’edifici de la Brigada Municipal de tones de material, des de roba i aliments, passant per materials més específics i maquinaria que ens han estat demandant els Ajuntaments afectats amb els quals estem en comptant comunicació.

La ciutat de Burjassot segueix a la disposició dels municipis afectats i de les autoritats per a col·laborar en tot el que siga necessari.