Burjassot commemora el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones amb diferents actes reivindicatius

Tots els dies de l’any són importants en la lluita contra la violència de gènere, una xacra social contra la qual cal lluitar i, més si cap, des de totes les administracions.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria d’Igualtat i Feminisme, dirigida per Yolanda Andrés, ha preparat una programació especial, al novembre, per a commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Després de les xarrades que s’han desenvolupat en els instituts, coordinades des de la Unitat d’Igualtat- Espai Dona, diumenge que ve 24 de novembre tindrà lloc la Volta a Peu contra la Violència de Gènere que, enguany, celebra l’edició número catorze. La prova no competitiva eixirà a les 11.00 hores des de la Plaça Emilio Castelar (Ajuntament). Per a poder participar, és necessària la inscripció en aquest ENLLAÇ.

Un dia més tard, el dilluns 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, a les 12.00 hores, a la porta de l’Ajuntament, es durà a terme la lectura del Manifest del 25N redactat pel Fòrum per la Igualtat de Gènere de Burjassot i, a la vesprada, un autobús amb destinació València, eixirà a les 17.30 h, des de la Casa de Cultura per a participar en la manifestació que se celebra a València amb motiu del 25N. Les persones que desitgen reservar una plaça en l’autobús noliejat pel Consistori, han d’enviar un correu electrònic amb les seues dades personals a accionsocial@burjassot.es.

El dimecres 27 de novembre, la cita serà en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot on, a les 20.00 hores tindrà lloc el lliurament dels Premis de Narrativa Isabel de Villena i els Premis Dona i Esport.

Per a finalitzar els actes commemoratius i reivindicatius del 25N, no podia faltar l’obra de teatre de la Associació Teatral Paraules i Dones que posarà en escena, en el Centre Cultural Tívoli, el dijous 28 de novembre, a les 19.00 hores l’obra “Sobre mojado”.