L’àrea d’Igualtat-Espai Dona impulsa la campanya Obrint Tancats amb clau per a fomentar les relacions saludables en els joves

L’Àrea d’Igualtat- Espai Dona de l’Ajuntament de Burjassot que dirigeix l’Alcalde, Rafa García, ha impulsat una campanya de prevenció de violència de gènere per a xarxes socials que, amb el lema Obrint Cadenats, pretén fomentar les relacions saludables entre la població més jove.

Subvencionada pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, la campanya està sustentada en un sèrie d’imatges que conviden, a manera de metàfora, a obrir els cadenats personals i emocionals que a vegades generen les relacions sentimentals insanes, basades en control de la parella, el sentiment de possessió de l’altre o les limitacions d’acció, tant en la vida real com en l’àmbit de les xarxes socials.

‘Xateja amb qui vulgues’, ‘Vist com vulgues’, ‘puja la foto que vulgues’ són frases força que animen als més joves a desembolicar-se amb llibertat en les xarxes socials independentment de la relació sentimental que mantinguen amb la seua parella.

D’altra banda, ‘Em posaré la falda nova’, ‘Pujaré aqueixa foto tan bonica’ o ‘Quedaré amb els meus amics’ són frases que animen a les dones a empoderar-se en la seua llibertat d’acció enfront de possibles actituds masclistes per part de les seues parelles.

Finalment, altres frases com ‘els cadenats només per als teus diaris o per a les maletes’ incideixen en la necessitat de mantindre relacions sanes, saludables i basades en la llibertat personal i no en els “cadenats” que moltes vegades s’imposen en les parelles que poden desembocar en relacions tòxiques o, encara pitjor, en violència masclista, ja siga psicològica o física.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià