Burjassot viurà, des dels primers dies del mes d’agost, una infinitat d’actes dedicats a honrar al seu patró, Sant Roc.

Unes festes patronals on no faltarà la música, el concurs de xarangues, les rutes culturals, la pólvora, la degustació d’orxata o entrepans i, com no, els trasllats del patró.

Tot això gràcies al treball realitzat per la Clavaria 2024, encapçalada per Carlos Cardama Noguera, al costat de la Regidoria de Festes, dirigida per Manuel Pérez Menero.

Els trasllats donaran el tret d’eixida a les festes el divendres 2 d’agost amb l’eixida de Sant Roc des de l’ermita fins a la Parròquia de Sant Joan de Ribera. Els trasllats tindran lloc fins al dijous 8 d’agost i, a més de les parròquies, visitaran les 13 comissions de falla de Burjassot, la seu de l’Associació Andalusa Al Andalus 25, l’Associació de Veïns de les 613 Vivendes i el camp de futbol de Les Sitges. Tots els trasllats començaran a les 19.30 hores, després de l’eucaristia, que tindrà lloc a les 19.00 hores.

El divendres 2 d’agost començaran també les activitats on la música serà la protagonista. En este cas, a les 23.30 hores, en la Plaça Emilio Castelar (Ajuntament) tindrà lloc la sessió de DJ Carlota, patrocinada per la Clavaria 2024.

El dissabte 3 d’agost, a les 12.00 hores, la Clavaria proposa un vermú i quiz musical, des de les 12.00 hores, a la Cafeteria del Centre Social La Granja. A la nit, a les 23.30 hores, actuarà l’Orquestra Pompeya, també en la Plaça Emilio Castelar. Totes dues activitats estan patrocinades per la Clavaria.

El primer cap de setmana festiu finalitzarà el diumenge 4 d’agost amb la celebració d’una jornada de interclavaries en la qual participaran, a més de la Clavaria de Sant Roc, les Clavaries de la Mare de Déu de l’Assumpció, la Mare de Déu de la Cabeza, el Encuentro, Sant Miquel Arcàngel i la Junta del Novenari.

El divendres 9 d’agost estarà protagonitzat pel I Concurs de Xarangues que, organitzat per la Clavaria, tindrà lloc a les 20.00 hores en la Plaça d’Emilio Castelar. Una vegada finalitzat, hi haurà ambientació musical en la Plaça.

A partir del dissabte 10 d’agost, la música serà la protagonista indiscutible de les festes. Eixe dia, gràcies a la Clavaria 2024, tindrà lloc la Nit de Tributs, a les 23.30 hores, en la Plaça Emilio Castelar on sonaran els millors temes de La Oreja de Van Gogh (La otra Oreja) i Melendi (Melendiers). Unes hores abans, sobre les 20.00 hores, i prèvia inscripció, tindrà lloc la Ruta Cultural sobre Vicent Andrés Estellés. Les inscripcions, gratuïtes, poden realitzar-se en aquest ENLLAÇ.

El diumenge 11 d’agost, a partir de les 20.30 hores serà la degustació d’entrepans, patrocinada per la Regidoria de Festes, en la Plaça Emilio Castelar on, a les 23.30 hores tindrà lloc l’actuació de l’Orquestra Vértigo Revolution, en una activitat patrocinada també per la Regidoria.

Entrant en la setmana final de festes, el dilluns 12 d’agost, a les 19.00 hores, els jocs infantils inundaran la Plaça Emilio Castelar per a delit dels més menuts de la casa que també podran degustar un gotet d’orxata per a berenar. I, a les 20.00 hores, també prèvia inscripció, tindrà lloc la segona Ruta Cultural que serà a lLes Sitges. Les inscripcions, gratuïtes, poden realitzar-se en aquest ENLLAÇ.

Per a finalitzar la jornada, a les 23.30 hores i de la mà de la Regidoria de Festes, tindran lloc els concerts de Miki Núñez i de DEB.

Amb la Xaranga Samaruc i el patrocini de la Clavaria, el dimarts 13 d’agost, a les 19.30, hores es podrà participar en el “correbars”, amb eixida des de la Plaça Emilio Castelar i, després, sobre les 23.30 hores començarà la segona nit de concerts amb les actuacions de Bombai i Caramelo, totes dues patrocinades per la Regidoria de Festes.

La pólvora serà, com cada any, la protagonista indiscutible del dimecres 14 d’agost amb la Baixada Infantil, el Concurs de Masletes Nocturnes i la Coetà de la Penya El Coet. Comptant amb la col·laboració de El Coet, a les 20.00 hores tindrà lloc, abans de la Baixada i la Rodà Infantil, la benedicció de les canyes en l’Ermita de Sant Roc. Una vegada beneïdes, a les 20.30 hores i pel recorregut habitual, tindrà lloc la baixada infantil que, en arribar a la Plaça de l’Ajuntament, donarà pas a la Rodà infantil. Després, tots els participants continuaran fins a la Parròquia de San Miguel Arcàngel.

A les dotze de la nit començarà el Concurs de Mascletes Nocturnes, amb un primer tret en el camp del Díaz Pintado i, a continuació, sobre les 00.45 h, en l’aparcament de Les Palmeres. En finalitzar tots dos trets, sobre les 01.00 hores, serà la Coetà organitzada per la Penya El Coet en la zona del Centre de Salut d’Especialitats. En el mateix punt, a les 01.30 hores, serà la Festa Remember Eivissa 2000s amb el DJ Iván Granero, patrocinat per la Clavaria.

El dia de la Mare de Déu de l’Assumpció, 15 d’agost, començarà a Burjassot, a les 10.30 hores, amb la concentració de les Clavarieses en la Plaça Emilio Castelar per a, en cercavila, arreplegar a la Clavariesa Major i, totes juntes arribar a la Missa Major, a l’Església de Sant Miquel, a les 12.00 hores. De vesprada, a les 20.00 hores, serà la processó de la Mare de Déu per l’itinerari habitual, acompanyada per l’Agrupació Musical Los Silos. En finalitzar la processó es tirarà un ram de focs artificials a càrrec de la pirotècnica Saragossana. Per a finalitzar el dia, a les 23.30 hores, a la Plaça Emilio Castelar, arribarà el Musical Hollywood, obert a tota la ciutadania i patrocinat per l’Ajuntament, igual que la discomòbil posterior.

La festivitat de Sant Roc, el dia 16 d’agost, començarà a les huit del matí amb la despertà de la Clavaria 2024 des de l’església de Sant Miquel fins a l’ermita on, a les nou del matí, serà la missa en honor al patró, oferida per l’Associació Amics de Sant Roc. En finalitzar la missa, hi haurà repartiment d’orxata i fartons. A les 11.30 hores, els Clavaris es concentraran en la Plaça de l’Ajuntament per a dirigir-se a la Parròquia de Sant Miquel on tindrà lloc la Missa Major, a les 12 hores.

Sobre les 14.00 hores, començarà la traca “correguda” que, recorrent diversos carrers del municipi, baixarà fins a Pintor Goya per a prendre la mascletà al carrer Pintor Goya, patrocinada per la Regidoria de Festes.

Els actes de la vesprada començaran a les 19.30 hores amb la concentració dels Clavaris en la Plaça de l’Ajuntament per a tornar a dirigir-se a Sant Miquel Arcàngel i des d’allí, començarà, sobre les 20.00 hores, la processó en honor a Sant Roc, que seguirà el seu itinerari habitual i comptarà també amb la música de l’Agrupació Musical Los Silos.

Arribant a les últimes hores del dia, a les 23.30 hores tindrà lloc la tradicional Pujà i Rodà de Sant Roc, que enguany compleix el X aniversari de la Declaració com a Festa d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana. Eixint de la Parròquia de Sant Miquel i recorrent els carrers de Burjassot, Sant Roc arribarà a la Plaça de l’Ajuntament on tindrà lloc la Rodà per a, posteriorment, dirigir-se a l’ermita on descansarà dels seus dies de festa. Esta esperada cita festiva compta amb la col·laboració de la Penya El Coet.

A la una de la matinada, les festes en honor a Sant Roc 2024 conclouran amb un castell de focs artificials en l’aparcament de les Palmeres, patrocinat per la Regidoria de Festes.

