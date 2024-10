Amb l’objectiu de mantindre a les persones majors actives, amb la ment desperta i pendents del seu benestar, la Regidoria de Majors de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Mª Ángeles Navarro, ha posat en marxa un nou taller d’envelliment actiu.

El taller començarà a l’octubre al Centre Social Bailén els dimarts i dijous i en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, els dilluns i dimecres.

Per a ser part del curs, les persones interessades hauran de ser majors de 60 anys i estar empadronades o empadronats a Burjassot. El taller està pensat per a persones tant amb deterioració cognitiva diagnosticada com sense ella, en aquest segon cas, sempre que existisquen places i baix criteri tècnic.

Tant rebre informació com inscriure’s pot fer-se el Centre Social del carrer Colón, 40, els dimarts de 9.00 a 14.00 hores, en el Programa d’Autonomia Personal i Convivència.