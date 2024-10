Burjassot sol·licita al conseller d’Infraestructures la revisió del soterrament i del nivell acústic de la CV-35

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha rebut aquest matí a l’Ajuntament al conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, reprenent la col·laboració entre totes dues administracions després del procés electoral recent.

Burjassot va sol·licitar a través de l’Alcaldia el mes de juliol passat “una reunió en la qual poder tractar assumptes de vital importància per al futur de la ciutat, i que formen part de les competències de la conselleria d’Infraestructures.

Es tracta de dues reivindicacions històriques de les veïnes i veïns de Burjassot: el soterrament de les vies de la Línia 1 de Metre València, i l’adopció de mesures que permeten mitigar l’altíssima contaminació acústica que pateix el nostre municipi conseqüència del pas de la CV-35 pel nostre terme municipal. Dues reivindicacions històriques de la nostra ciutat que m’agradaria poder exposar-li en persona perquè puga conéixer de primera mà la inajornable necessitat d’escometre aquestes inversions.” apuntava el text de la carta.

El conseller, acceptant la invitació a Burjassot, i després d’exposar-li l’Alcalde els punts anteriorment esmentats, ha anunciat en la reunió la redacció d’un nou projecte bàsic del soterrament de les vies de Metrovalencia en el tram Burjassot-Godella ,“com a pas significatiu cap al compliment d’una reivindicació històrica de Burjassot”.

“Agraïsc la visita del conseller Vicente Martínez Mus i la predisposició mostrada per a reprendre els treballs de redacció d’un projecte bàsic que ens permeta avançar en l’obtenció d’un instantània actual de la realitat del projecte, i al mateix temps, també ens permeta poder accedir a altres vies de finançament, sobretot europees, que facen realment viable el soterrament de la Línia 1 al seu pas per Burjassot” ha declarat García.

Després d’aquesta primera trobada, el conseller ha destacat la necessitat de refer el projecte original, que té més de 15 anys, adaptant-ho a la nova realitat social i urbanística del municipi. “Necessitem un full de ruta clar i un pressupost definit per a dur a terme aquesta obra”, ha afegit.

Actuacions en la CV-35

D’altra banda, el conseller, davant la segona reivindicació històrica plantejada per l’Alcalde de Burjassot respecte a la contaminació acústica de la CV-35, ha anunciat l’adopció de mesures correctores destinades a mitigar l’impacte acústic, on s’implantarà asfalt fonoabsorbente, similar al que ja s’ha realitzat en l’enllaç de l’autovia CV-35 a València–Llíria-Aras de los Olmos amb la CV-25.

“És des de fa més d’una dècada altra de les nostres reivindicacions més importants, estem qualificats com a solució complexa, però cal intentar mitigar en la mesura del possible els problemes de contaminació acústica que genera la CV-35. Són milers de cotxes diàriament, sabem que la solució també és molt difícil, i som optimistes amb les mesures plantejades de moment. Avaluarem i revisarem el comportament d’aquest asfalt que redueix i absorbeix el soroll i continuarem fent passos per a la seua adequació a l’entorn de Burjassot”, declara Rafa García.

La CV-35, al seu pas per Burjassot, s’ha convertit en una de les principals artèries d’entrada a València, amb un trànsit diari que aconsegueix els 115.000 vehicles, en el marc de reasfaltat de la via, es durà a terme una revisió dels accessos en el terme municipal de Burjassot amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat dels usuaris.