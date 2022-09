Buscant solucions per als damnificats per la presa de Tous després de les demandes de l’institut de credito oficial( ico)

Ahir dimecres 21 de setembre del 2022 a les 12.00 hores en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, el Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira Agustin Ferrer i la Vicedegana Grissela Felguera s’han reunit, amb el Conseller d’Hisenda i Model Econòmic Arcadi España, i amb el Director General de l’Institut Valencià de Finances Manuel Illueca, amb la finalitat d’arribar a una solució real per a aquells damnificats més vulnerables que han sigut demandats per l’Institut de Crèdit Oficial.

L’ICO va presentar una bateria de demandes contra els damnificats del trencament de la presa de Tous, persones d’avançada edat, ciutadans vulnerables que viuen de les seues pensions i la majoria d’escassos ingressos econòmics.

El Degà Agustín Ferrer va indicar “ És de justícia tancar definitivament aquest lamentable episodi, com va ser el trencament de la presa Tous, no té sentit que unes ajudes que es van donar als damnificats amb la finalitat d’ajudar-los a superar i reposar tot el destruït en aquesta catàstrofe, siguen ara després de tants anys objecte de reclamació per part de l’ICO, amb la precarietat econòmica de la majoria dels demandats, cobrant interessos del 7% durant anys, deutes de més de 30 anys d’antiguitat “

“Estem davant persones vulnerables que tenen dret a una especial protecció, valorem molt positivament la gestió del Conseller d’Hisenda Arcadi España i agraïm la implicació personal que aquesta tenint en un tema tan delicat. Confiem a tindre una solució política i creiem que com a societat Valenciana estem obligats a donar una solució, hem de reclamar de l’ICO una major sensibilitat amb les personals vulnerables”.