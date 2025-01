Camarero reclama aclariments sobre les 438 vivendes de l’antic quarter d’Enginyers a la ministra d’Habitatge

La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha demanat a la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que aclare si trenca el conveni per a la construcció de 438 habitatges en l’antic quarter d’Enginyers de València.

Camarero ha lamentat el retard significatiu que suposa aquest anunci, ja que les vivendes estaven incloses en un conveni signat fa anys entre el Ministeri, la Generalitat i l’Ajuntament de València. Ha criticat també l’improvisació del Govern central en aquesta matèria.

Un projecte paralitzat i reactivat tard

Segons ha explicat Camarero, el conveni inicial preveia la cessió de terrenys i finançament a través de fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Tanmateix, la manca d’actuació del Govern central i del Botànic va bloquejar la cessió del sòl, provocant la pèrdua dels fons europeus assignats al projecte.

Davant d’aquesta situació, en octubre de 2024 va ser necessari establir un nou conveni, ara sense fons europeus, per a continuar amb la cessió dels terrenys i iniciar les obres.

Crítica a l’estratègia del Ministeri

Camarero ha qüestionat la solució presentada per la ministra, basada en la creació d’una nova empresa pública d’habitatge, que encara no existeix. Aquesta proposta, segons la vicepresidenta, endarrereix encara més la construcció de les vivendes demandades des de l’inici de la legislatura.

Accions de la Generalitat

La Generalitat, ha afirmat Camarero, treballa intensament per obtenir sòl:

Conveni amb municipis per a l’obtenció de terrenys.

per a l’obtenció de terrenys. Licitació de 1.600 vivendes gràcies al Pla Vive.

També ha sol·licitat al Govern central que proporcione avals per facilitar l’accés a la vivenda i ha destacat que la Generalitat ha estès els avals fins als 45 anys d’edat.

Propostes per a la zona inundada

Camarero ha demanat al Ministeri que destine els 25 milions d’euros previstos per la SEPES a la creació de vivendes industrialitzades per als afectats per les inundacions. Aquesta mesura, ha assegurat, permetria un accés ràpid i eficient a la vivenda.

Crida a la SAREB i crítiques a la gestió

Finalment, Camarero ha exigit que les vivendes de la SAREB es posen immediatament a disposició dels valencians que les necessiten. Ha denunciat que només s’han oferit unes poques vivendes, i a més, sense moblar, mentre que la Generalitat ha proporcionat 133 vivendes, on ja hi resideixen 84 famílies.