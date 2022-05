L’alumnat de segon de primària dels col·legis d’Alaquàs participa amb èxit en aquesta activitat organitzada per a fomentar la lectura.

Més de 300 xiquetes i xiquets de segon de primària dels col·legis d’Alaquàs han participat en la XXXVa edició de la Campanya d’Animació Lectora posada en marxa per la Biblioteca Municipal Ausiàs March d’Alaquàs per a crear i fomentar hàbits al voltant de la literatura entre l’alumnat.

Les maratons de lectura van tindre lloc els dies 16 i 18 de maig de 9:30 a 13:30 hores a la sala infantil de la Biblioteca. Les sessions van estar a càrrec de la narradora Eva Andújar.

Aquesta activitat se suma a les diferents activitats que la Biblioteca ofereix tant per a l’alumnat com per a tot tipus de públic com són els clubs de lectura, els contacontes, les activitats específiques per a públic jove o la celebració de commemoracions culturals i literàries.

