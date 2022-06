Campanya Moviment Banderes Verdes

Sueca competirà este estiu amb fins a 39 municipis de la Comunitat Valenciana per aconseguir la Bandera Verda de la sostenibilitat hostalera d’Ecovidrio

Banderes Verdes premia l’esforç de l’hostaleria local i al propi consistori pel seu compromís amb el reciclatge d’envasos de vidre i la lluita contra el canvi climàtic.

Un total de 100 restaurants, bars i “chirnguitos” de la localitat s’han sumat ja a esta iniciativa en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca i Ecovidrio.

Calp i El Campello van resultar guanyadors de l’última edició i competiran per revalidar una de les dos Banderes que Ecovidrio lliura en la Comunitat Valenciana.

Durant la campanya Ecovidrio llançarà el I Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera en les nostres costes en la Comunitat Valenciana i premiarà als dos “chiringuitos” de la regió més compromesos amb l’economia circular i la protecció del nostre entorn.

Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre a Espanya, llança la tercera edició del Moviment Banderes Verdes. Esta iniciativa té com a objectiu guardonar l’esforç d’establiments hostalers de la zona l’hostaleria local i l’activisme dels municipis costaners per la sostenibilitat durant l’estiu, especialment quant a la gestió correcta dels seus residus.

Esta edició comptarà amb la participació de 39 municipis de la Comunitat Valenciana, als quals s’ha unit l’Ajuntament de Sueca i 100 establiments hostalers de la localitat. Junts tractaran d’incrementar els nivells de recollida selectiva d’envasos de vidre i mobilitzar al sector hostaler per a arrabassar la Bandera Verda a Calp i El Campello, guanyadors de l’última edició.

La campanya, que es desenvoluparà del 15 de juny al 31 d’agost, contempla accions per a donar resposta al notable increment de la generació de residus d’envasos de vidre en zones costaneres ocasionat pel turisme estival. A l’estiu es consumeixen un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació i un 52% d’ells es genera directament en el sector hostaler, per la qual cosa la seua implicació és clau per a generar una transició real cap a un model més circular i descarbonitzat.

I Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera en les nostres costes

Ecovidrio ha posat en marxa el primer estudi de camp per a conéixer el nivell d’implantació de les mesures de sostenibilitat que apliquen els bars i restaurants costaners en la Comunitat Valenciana.

Les enquestes les realitzaran educadors ambientals de manera presencial durant el mes de juliol i aconseguirà un univers de 2.315 establiments entre bars, “chiringuitos” i restaurants de la Comunitat Valenciana.

Alguns dels àmbits que s’analitzaran seran la gestió eficient dels residus, l’eficiència energètica o el consum responsable. En un context d’emergència climàtica, serà possible comptar amb una fotografia del sector en este àmbit i compartir casos d’èxit i bones pràctiques escalables.

En finalitzar la temporada, Ecovidrio premiarà als establiments més madurs en la gestió ambiental de la seua activitat.

Banderes Verdes: es consolida el moviment a favor de la sostenibilitat en les nostres costes

Banderes Verdes es consolida com a una de les iniciatives clau de l’aliança d’Ecovidrio amb l’hostaleria. De fet, a nivell nacional, esta campanya es desenvolupa en 144 municipis costaners, de cinc comunitats autònomes diferents i compta amb la participació de quasi 15.000 establiments hostalers.

Almeria, Mojácar, Castelldefels, Torroella de Montgrí – l’Estartit, El Campello, Calp, Cartagena i Sant Antoni de Portmany van ser els huit reconeguts pel seu activisme en favor de l’economia circular i la recuperació verda l’any passat i competiran per revalidar el reconeixement. Gràcies al moviment Banderes Verdes en 2021 es van recollir 31.045 tones d’envasos de vidre, en les 127 localitats costaneres participants, el posterior reciclatge de les quals va aconseguir evitar l’emissió de 17.700 tones de CO₂, com ara retirar 8.000 cotxes de la circulació durant un any.

La competició per la Bandera Verda: sistema de puntuació

La competició per les banderes verdes d’Ecovidrio compta amb un sistema de puntuació que valora aspectes com l’augment del volum en la recollida selectiva d’envasos de vidre del municipi, el percentatge d’hostaleria local participant i la seua col·laboració per a aconseguir els objectius, i el compromís adquirit pels consistoris locals per a fomentar la campanya entre l’hostaleria i donar-li difusió a la mateixa davant la ciutadania i visitants.

Amb la finalitat de facilitar a tots els hostalers la seua labor, Ecovidrio reforçarà la contenerització i entregarà mitjans de manera gratuïta per al transport dels residus. Amb un equip sobre el terreny format per quasi 100 persones, l’entitat recorrerà un a un els establiments per a oferir formació ambiental i fomentar mesures d’economia circular entre els participants. A més, realitzarà un control dels volums d’ompliment per a reforçar les rutes de recollida si és necessari.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio és l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d’envasos de vidre a Espanya. En 1997, després de l’aprovació de la Llei d’Envasos i Residus d’Envasos en 1997 i l’arrancada de les seues operacions en 1998, es va convertir en l’entitat gestora d’un model de reciclatge que garanteix un servei complet i al qual tenen accés tots els ciutadans. En termes de finançament, 8.000 companyies envasadores fan possible, amb la seua aportació a través del punt verd, el sistema de reciclatge.

La labor d’Ecovidrio destaca per garantir el reciclatge d’alta qualitat a través del contenidor, potenciar les infraestructures de contenerització i recollida, invertir en plans i recursos destinats a incrementar el reciclatge d’envasos de vidre en l’hostaleria, mobilitzar als ciutadans a través de campanyes de sensibilització i promoure la prevenció i l’ecodisseny dels envasos.

En les últimes dues dècades el sistema d’Ecovidrio ha permés el creixement exponencial de la taxa de reciclatge passant d’un 31,3% l’any 2000 al 76,8% en 2018, segons les últimes dades oficials del Ministeri per a la Transició Ecològic i Repte Demogràfic (MITERD).

El reciclatge d’envasos de vidre és un element fonamental per a contribuir al desenvolupament sostenible, fomentar la transició cap a l’economia circular i lluitar contra el canvi climàtic. A més, el reciclatge d’envasos de vidre és una activitat dona suport al compliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament, redunda sobre els objectius (11) Ciutats i comunitats sostenibles, (12) Producció i consum responsables i (13) Acció pel clima.