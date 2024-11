Caos en el Cecopi: debat sobre el confinament durant la DANA va retardar l’alerta a la població

El comité de crisi davant la DANA, reunit la tarda del 29 d’octubre al Cecopi i liderat per la consellera de Justícia Salomé Pradas, va contemplar mesures dràstiques com el confinament de la població a les seues llars i llocs de treball.

Tot i així, dubtes jurídics i l’absència del president Mazón van provocar confusió i retards en l’enviament de l’alerta, que finalment va ser menys contundent, instint només a evitar desplaçaments en la província de València.

El retard també es va deure a la incertesa pel risc de col·lapse de la presa de Forata i altres punts vulnerables com el barranc del Poyo. La ministra Teresa Ribera va intervenir afirmant que el Cecopi no estava prenent les decisions adequades, i el secretari d’Estat Hugo Morán va contactar amb Mazón en diverses ocasions per oferir ajuda.