Carles Peris, productor de cítrics de Les Alqueries ha sigut reelegit com a secretari general en el transcurs del quinzè Congrés de LA UNIÓ Llauradora i Ramadera que este cap de setmana ha conclòs després de dos jornades de treball en les que, es va aprovar l’Informe General de la Comissió Executiva i la Ponència de Política Agrària

Carles Peris, en el seu discurs de reelecció com a secretari general, ha assenyalat que “té més de 450 propostes de treball aprovades per este Congrés per a millorar el dia a dia dels ramaders i llauradors. Entre altres de les seues línies de treball, es troba la d’establir un preu just per al sector, per a mantindre el model agrari més social i humà”

Peris ha indicat que es busca reforçar les complicitats i aliances per a fer front a gegants com la gran distribució, els fons d’inversió especulatius, les Administracions amb estructures pesades i burocratitzades. Participar en l’articulació d’una cadena agroalimentària sostenible, així com afavorir les ajudes per a l’agricultura de les zones de l’interior, es altre dels objectius

En l’acte de cloenda ha intervingut una destacada representació de la societat civil i política de la Comunitat Valenciana, entre elles representants d’associacions de consumidors, sindicats, entitats representatives del sector agrari i representants de partits polítics